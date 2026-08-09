Вест Хэм договорился с Тоттенхэмом о трансфере Манора Соломона

Лондонский «Вест Хэм Юнайтед» продолжает активность на летнем трансферном рынке и достиг предварительной договорённости с «Тоттенхэмом» о переходе полузащитника Манора Соломона. По данным Goal.com, условия сделки предусматривают гарантированную выплату в размере 5 миллионов фунтов стерлингов, а также дополнительные бонусы на сумму 2 миллиона фунтов. Об этом Goal.com сообщает .

Как стало известно, соглашение также включает пункт о 10-процентной доле от последующей продажи в пользу «Тоттенхэма». Ранее The Athletic сообщал, что переговоры были временно приостановлены из-за финансовых разногласий между сторонами, в частности по поводу структуры условных выплат, связанных с возвращением команды в Премьер-лигу. Однако два столичных клуба наконец достигли общего понимания.

Новая глава в карьере Манора Соломона

27-летний израильский вингер присоединился к «Тоттенхэму» в 2023 году в качестве свободного агента, однако провёл за команду всего шесть официальных матчей. Его карьера в северолондонском клубе в основном была омрачена травмами, высокой конкуренцией и нехваткой стабильной игровой практики. Последний заметный выход в стартовом составе состоялся в сентябре 2023 года в матче против «Ливерпуля».

Несмотря на активное участие футболиста в предсезонных сборах этим летом, тренерский штаб решил отпустить его в другую команду. Переход в «Вест Хэм» даёт Манору Соломону отличную возможность вновь проявить себя в английском футболе и возродить карьеру.

Опыт и успехи в низшем дивизионе

«Вест Хэм» приобретает не только технически одарённого игрока, но и опытного футболиста, хорошо понимающего требования чемпионата. После восстановления от тяжёлой травмы Соломон выступал за «Лидс Юнайтед» на правах аренды и стал одним из главных творцов выхода команды в Премьер-лигу. Тогда он забил десять голов и продемонстрировал свой высокий класс.

После этого карьера футболиста приобрела несколько странствующий характер. В сезоне-2025/26, несмотря на интерес со стороны «Кристал Пэлас», он отправился в испанский «Вильярреал». Однако срок аренды был досрочно прекращён уже в январе, и Соломон был вынужден перейти в итальянскую «Фиорентину». Теперь ожидается, что для вингера, переезжающего на Лондонский стадион, эта сделка обеспечит стабильность в карьере.