Вест Хэм договорился с Тоттенхэмом о трансфере Манора Соломона

·43·Спорт
Вест Хэм договорился с Тоттенхэмом о трансфере Манора Соломона

Лондонский «Вест Хэм Юнайтед» продолжает активность на летнем трансферном рынке и достиг предварительной договорённости с «Тоттенхэмом» о переходе полузащитника Манора Соломона. По данным Goal.com, условия сделки предусматривают гарантированную выплату в размере 5 миллионов фунтов стерлингов, а также дополнительные бонусы на сумму 2 миллиона фунтов. Об этом Goal.com сообщает .

Как стало известно, соглашение также включает пункт о 10-процентной доле от последующей продажи в пользу «Тоттенхэма». Ранее The Athletic сообщал, что переговоры были временно приостановлены из-за финансовых разногласий между сторонами, в частности по поводу структуры условных выплат, связанных с возвращением команды в Премьер-лигу. Однако два столичных клуба наконец достигли общего понимания.

Новая глава в карьере Манора Соломона

27-летний израильский вингер присоединился к «Тоттенхэму» в 2023 году в качестве свободного агента, однако провёл за команду всего шесть официальных матчей. Его карьера в северолондонском клубе в основном была омрачена травмами, высокой конкуренцией и нехваткой стабильной игровой практики. Последний заметный выход в стартовом составе состоялся в сентябре 2023 года в матче против «Ливерпуля».

Несмотря на активное участие футболиста в предсезонных сборах этим летом, тренерский штаб решил отпустить его в другую команду. Переход в «Вест Хэм» даёт Манору Соломону отличную возможность вновь проявить себя в английском футболе и возродить карьеру.

Опыт и успехи в низшем дивизионе

«Вест Хэм» приобретает не только технически одарённого игрока, но и опытного футболиста, хорошо понимающего требования чемпионата. После восстановления от тяжёлой травмы Соломон выступал за «Лидс Юнайтед» на правах аренды и стал одним из главных творцов выхода команды в Премьер-лигу. Тогда он забил десять голов и продемонстрировал свой высокий класс.

После этого карьера футболиста приобрела несколько странствующий характер. В сезоне-2025/26, несмотря на интерес со стороны «Кристал Пэлас», он отправился в испанский «Вильярреал». Однако срок аренды был досрочно прекращён уже в январе, и Соломон был вынужден перейти в итальянскую «Фиорентину». Теперь ожидается, что для вингера, переезжающего на Лондонский стадион, эта сделка обеспечит стабильность в карьере.

Вест ХэмТоттенхэмМанор СоломонТрансферыПремьер-лига
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Винисиус Жуниор продлил контракт с Реал МадридомВинисиус Жуниор продлил контракт с Реал МадридомСегодня, 13:53Арсенал может отказаться от трансфера Винисиуса и подписать Маркуса РэшфордаАрсенал может отказаться от трансфера Винисиуса и подписать Маркуса РэшфордаСегодня, 13:33Рубен Аморим предупредил футболистов «Милана» после поражения от «Челси»Рубен Аморим предупредил футболистов «Милана» после поражения от «Челси»Сегодня, 13:12Претензии Гарри Кейна на «Золотой мяч» вызывают спорыПретензии Гарри Кейна на «Золотой мяч» вызывают спорыСегодня, 13:11Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо объяснил, почему не заменил Ромео ЛавиаГлавный тренер «Челси» Хаби Алонсо объяснил, почему не заменил Ромео ЛавиаСегодня, 12:51Родри выбрал «Барселону»: Моуринью в ярости из-за трансфераРодри выбрал «Барселону»: Моуринью в ярости из-за трансфераСегодня, 12:33
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Неожиданный ход «Сити»: Мареска выставляет на «рынок» 25 футболистов
Неожиданный ход «Сити»: Мареска выставляет на «рынок» 25 футболистов
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)