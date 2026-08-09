Барселона обыграла Ноттингем Форест в предсезонном матче

·89·Спорт
Барселона обыграла Ноттингем Форест в предсезонном матче

В субботу вечером в Удине в рамках трёхстороннего турнира каталонская Барселона одержала драматичную победу над Ноттингем Форест со счётом 1:0. Как сообщает издание Marca, единственный гол в матче был забит с пенальти в компенсированное арбитром время, а бразильский вингер Рафинья принёс своей команде победу. Об этом Goal.com сообщает .

Хотя подопечные Ханси Флика по ходу матча действовали неоднозначно, в итоге они проявили характер и добились успеха. Главный тренер прекрасно понимает, что для достижения оптимальной физической формы на данном этапе предсезонной подготовки ещё предстоит много работать, и это воспринимается совершенно естественно.

Сочетание опыта и молодости в составе

Немецкий специалист выпустил на поле состав, объединивший игроков основы и воспитанников академии. В частности, египетский нападающий Хамза Абделькарим Комо после матчей против Бирмингема вновь получил шанс выйти в стартовом составе на позиции центрального нападающего.

Кроме того, Фермин Лопес и Рафинья впервые вышли на поле в текущем предсезонном периоде, а Карим Адейеми сохранил место в стартовом составе. Фланги обороны заняли всего 17-летние футболисты Эспарт и Бискер, тогда как в центре поля действовал Фаринас.

Сценарий матча и решающий момент

Ноттингем Форест активно начал встречу и благодаря высокому прессингу с первых минут создал серьёзные проблемы футболистам Барселоны. Однако каталонцы достойно ответили на давление соперника, стремились взять игру под свой контроль и боролись до конца, несмотря на то что соперник не оставлял свободных зон.

Эпизод, решивший судьбу встречи, произошёл в её последние минуты. Рафинья хладнокровно реализовал назначенный пенальти, спас Барселону от неизбежного поражения в сложном для неё матче и принёс команде первую победу на турнире.

БарселонаРафиньяНоттингем ФорестХанси ФликЛига чемпионов
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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