В Афганистане отец в течение 10 лет представлял свою дочь окружающим как мальчика

В Афганистане один отец в течение десяти лет представлял свою дочь как мальчика, чтобы она могла получить образование и вести более свободную жизнь. Для этого внешность девочки изменили, а окружающим её представляли как сына семьи.

Благодаря этому девочка посещала школу, могла свободнее выходить на улицу и пользоваться возможностями, которые недоступны многим девочкам. Решение отца создало условия для её образования и позволило ей чувствовать себя свободнее.

В некоторых странах существуют серьёзные ограничения для девочек в сфере образования, свободного передвижения в общественных местах и самостоятельного выбора будущего. В таких условиях многие девочки лишаются возможности учиться и получать профессию.