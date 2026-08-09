Redmi 17 вышел в продажу в Европе: батарея 7500 mAh и экран 120 Hz

·473·Технологии
Redmi 17 вышел в продажу в Европе: батарея 7500 mAh и экран 120 Hz

Компания Xiaomi официально начала продажи своего нового доступного смартфона Redmi 17 на европейском рынке. По данным иксбт.ком, новое устройство сначала появилось в розничных сетях Германии, а также стало доступно покупателям в Испании и ряде других стран. Пока модель представлена не во всех регионах, однако Xiaomi постепенно расширяет своё присутствие на европейском рынке. Об этом иксбт.ком сообщает .

Главной особенностью этого смартфона стала его аккумуляторная батарея огромной ёмкости. Производитель оснастил устройство аккумулятором на 7500 mAh с поддержкой технологии быстрой зарядки мощностью 45 ватт. Однако установка столь крупной батареи повлияла и на габариты устройства.

Технические характеристики и габариты корпуса

Из-за аккумулятора повышенной ёмкости толщина смартфона составляет 8,8 миллиметра, а масса достигает 232 граммов. Как сообщает иксбт.ком, устройство оснащено большим 6,9-дюймовым экраном с частотой обновления 120 Hz и защитным стеклом Корнинг Горилла Гласс 7и. Несмотря на большую диагональ, разрешение дисплея сравнительно невысокое — всего 1600 × 720 пикселей.

Основой аппаратной части стал процессор MediaTek Хелио Г91 Ultra. Важно отметить, что эта аппаратная платформа не поддерживает современные сети связи 5Г. Базовая версия смартфона оснащена 4 GB оперативной и 128 GB постоянной еММК-памяти. Также покупателям доступны конфигурации 4/256 GB, 6/128 GB и 6/256 GB.

Цена и возможности расширения памяти

Для расширения памяти предусмотрена поддержка карт микроСД, однако слот имеет гибридную конструкцию. Это означает, что пользователю придётся выбирать между картой памяти и второй СИМ-картой. Что касается возможностей съёмки, основная камера оснащена сенсором на 50 мегапикселей.

Стартовая цена Redmi 17 на европейском рынке составляет 220 евро. Ожидается, что этот гаджет, сочетающий доступную стоимость и аккумулятор с очень длительным временем работы, привлечёт внимание покупателей бюджетного сегмента в Европе. В дальнейшем Xiaomi планирует ещё больше расширить географию продаж устройства.

RedmiXiaomiСмартфоныЕвропаТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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