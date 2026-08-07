Абдуқодир Ҳусанов понёс тяжёлую утрату

Дедушка защитника "Манчестер Сити" и национальной сборной Узбекистана Абдуқодир Ҳусанов Хусан Хошимович скончался. Об этом футбольный клуб "Бунёдкор" сообщил на своей официальной странице.

Покойный был отцом главного тренера команды "Бунёдкор" У-19 Хикмат Хошимов, а его семья внесла достойный вклад в развитие узбекского футбола. Если его сын в своё время выступал за национальную сборную Узбекистана, то внук Абдуқодир Ҳусанов сегодня успешно выступает в составе одного из самых престижных клубов Европы — "Манчестер Сити" — и достойно защищает честь нашей страны на международной арене.

Выражаем глубокие соболезнования членам семьи, родным и близким покойного, желаем им терпения и стойкости. Пусть Аллах примет его в Свою милость.