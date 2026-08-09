OpenAI приобрела стартап НекстСлиде, создающий презентации

·68·Технологии
OpenAI приобрела стартап НекстСлиде, создающий презентации

Ведущая компания в сфере искусственного интеллекта OpenAI присоединила к себе стартап НекстСлиде, специализирующийся на создании презентаций и визуальных коммуникаций. В результате приобретения команда стартапа начнёт напрямую работать над проектом ChatGPT. Об этом Techcrunch.ком сообщает .

Как сообщает иксбт.ком, о сделке общественности объявили несколько позже, хотя фактически процесс приобретения компании состоялся ещё в начале текущего года. При этом стороны предпочли сохранить в тайне финансовые условия и детали соглашения.

Шаг к упрощению визуальной коммуникации

Основатель НекстСлиде Ахмад Бешри в сообщении на официальном сайте компании отдельно рассказал о возможностях продукта. По его словам, стартап мог превращать текстовые запросы, заметки, различные документы или исследования в красивые презентации, готовые к использованию и редактированию.

Главная цель проекта заключалась в том, чтобы сделать визуальные коммуникации более доступными для всех и помочь людям яснее доносить свои идеи. Ахмад Бешри отметил, что после объединения с OpenAI они продолжат эту важную миссию и будут создавать продукты на основе искусственного интеллекта, помогающие людям превращать свои идеи в содержательную работу.

Опытная команда и планы на будущее

Стоит отметить, что основатель НекстСлиде Ахмад Бешри ранее также основал стартап Капер AI, разрабатывавший умные корзины и системы покупок без касс. В 2021 году этот проект был успешно приобретён компанией Instacart.

Привлечение команды НекстСлиде компанией OpenAI поможет расширить возможности ChatGPT. В будущем пользователи, как ожидается, смогут с помощью искусственного интеллекта быстро и качественно создавать не только тексты и код, но и презентации профессионального уровня.

OpenAINextSlideChatGPTИскусственный ИнтеллектТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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