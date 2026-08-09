Новый проект Amazon в Техасе может стать крупнейшим экологическим загрязнителем в США

·71·Технологии
Новый проект Amazon в Техасе может стать крупнейшим экологическим загрязнителем в США

Крупный дата-центр Amazon, который планируется построить в округе Пекос американского штата Техас, может стать одним из крупнейших источников климатического загрязнения в стране. Согласно данным Те Нью-Йорк Тимес, специальная электростанция для этого технологического комплекса будет работать на природном газе и получит разрешение на ежегодный выброс в атмосферу 33 миллионов тонн углекислого газа. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

Экспертов тревожит, что этот показатель превышает объём выбросов любой другой действующей электростанции в США. Вопросы негативного влияния дата-центров на стоимость электроэнергии и дефицита энергии сейчас вызывают серьёзное недовольство среди общественности и политиков. Поэтому крупные технологические гиганты вынуждены искать независимые источники генерации, чтобы обеспечить бесперебойное энергоснабжение своих объектов.

Искусственный интеллект и рост углеродного следа

Стремительное развитие технологий искусственного интеллекта и рост спроса на них напрямую повлияли на объём выбросов углерода Amazon. Согласно отчётам компании, в прошлом году её выбросы парниковых газов выросли на 16 процентов. Это противоречит главной цели корпорации — свести выбросы углерода к нулю к 2040 году.

Однако потребность в электроэнергии для питания инфраструктуры искусственного интеллекта растёт беспрецедентными темпами. В результате Amazon и другие крупные технологические компании активно инвестируют в развитие гигантских электростанций, работающих на природном газе. Это ещё больше обостряет противоречие между экологическими инициативами и обеспечением энергетической безопасности.

Официальная позиция сторон

Представители Amazon ответили на критику, заявив, что новый дата-центр в Техасе не приведёт к повышению стоимости электроэнергии для местных семей. По словам представителя компании, комплекс будет полностью обеспечиваться за счёт совершенно новых локальных генерирующих мощностей, не создавая дополнительной нагрузки для потребителей.

В то же время представитель компании признал, что ситуация в борьбе с изменением климата изменилась. «Мир сейчас выглядит иначе, чем в тот момент, когда мы заложили основу климатических гарантий, однако наши обязательства не изменились», отметил представитель Amazon в своём заявлении. Хотя технологический гигант подчёркивает свою приверженность экологическим целям, пока неизвестно, как текущие крупные проекты, связанные с ископаемым топливом, повлияют на будущую климатическую стратегию компании.

AmazonЦентр Обработки ДанныхЭкологияИскусственный ИнтеллектТехас
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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