Samsung Galaxy А18 прошёл тестирование в Geekbench

Как сообщает издание иксбт.ком, ещё не представленный смартфон Samsung Galaxy А18 появился в базе данных тестового приложения Geekbench. Были раскрыты некоторые технические характеристики и показатели производительности бюджетного устройства с каталожным номером СМ-А185Г, что позволяет составить первое представление о будущей новинке. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Как выяснилось, смартфон будет работать сразу после распаковки на современном программном обеспечении — операционной системе Android 17 и интерфейсе One UI 9. Однако результаты тестирования показали, что Samsung использовала в устройстве довольно старую аппаратную платформу, что вызывает у любителей технологий ряд вопросов.

Технические характеристики и производительность

Основой устройства стал процессор MediaTek Хелио Г99. Эта 6-нм однокристальная система впервые была представлена в 2022 году и сегодня считается устаревшей. Кроме того, процессор не поддерживает сети 5Г, поэтому новая модель может отставать от современных стандартов связи.

Согласно данным Geekbench, протестированная версия оснащена всего 4 GB оперативной памяти. Это выглядит несколько необычно, учитывая, что для представителя предыдущего поколения Galaxy А18 были доступны конфигурации с 6 и 8 GB оперативной памяти. В результате как минимум одна версия нового смартфона, вероятно, получит меньше оперативной памяти, чем предшественник.

В ходе тестирования смартфон набрал 744 балла в одноядерном режиме и 2064 балла в многоядерном. Эти показатели являются вполне ожидаемыми и типичными для устаревшего процессора MediaTek Хелио Г99.

Перспективы и дата презентации

В настоящее время компания не предоставила официальной информации о том, когда состоится презентация смартфона Samsung Galaxy А18. Тем не менее утечка результатов бенчмарка означает, что разработка устройства вошла в завершающую стадию.

По мнению экспертов, решающую роль в успехе бюджетного устройства с такими характеристиками на рынке будет играть ценовая политика. О других функциях новой модели и сроках её выхода на рынок, как ожидается, станет известно в ближайшие месяцы.