Процессор Nvidia RTX Spark Н1Кс обошёл конкурентов в тесте Geekbench

Как сообщает иксбт.ком, новая 20-ядерная платформа Nvidia под названием RTX Spark Н1Кс впервые появилась в базе тестов Geekbench 7 и сразу продемонстрировала высокую производительность. Система, протестированная под управлением Windows 11 он АРМ и с 64 GB оперативной памяти, смогла обойти флагманские процессоры AMD и Intel. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Согласно данным, новая платформа представлена в двух разных модификациях. Одна из них оснащена 20 ядрами, разделёнными на два кластера по 10 ядер, и работает на базовой частоте 4,0 GHz. Встроенный GPU на архитектуре Blackwell в этой версии включает 6144 ядра КУДА. Вторая конфигурация получила 18 ядер по схеме 10+8, частоту 3,9 GHz и графику с 5120 ядрами КУДА, однако объём памяти остался прежним — 64 GB.

Результаты тестов и конкуренция

В тестах Geekbench 7 20-ядерный Nvidia RTX Spark Н1Кс набрал 2570 баллов в одноядерном режиме и 23 126 баллов в многоядерном. Младшая 18-ядерная версия показала соответственно 2541 и 21 776 баллов. Эти показатели свидетельствуют о высокой вычислительной мощности платформы.

В частности, иксбт.ком отмечает, что решение Nvidia превзошло 16-ядерный AMD Ryzen AI Max+ 395 — один из самых мощных процессоров AMD для компактных систем на Windows. В среднем процессор AMD набирает 2429 баллов в одноядерном тесте и 20 609 баллов при нагрузке на все ядра. Таким образом, Nvidia Н1Кс оказался на 6 процентов быстрее в одноядерном режиме и на 12 процентов — в многоядерном.

Сравнение с Intel и Apple

При сравнении с продуктами Intel картина несколько иная. 16-ядерный процессор Intel Core Ultra Кс9 388Х набрал 2767 баллов в одноядерном тесте, опередив Nvidia на 7 процентов. Однако при загрузке всех ядер модель Intel получила 19 304 балла и уступила почти 20 процентов многоядерной производительности Nvidia Н1Кс.

В то же время заметно, что до экосистемы Apple новинке пока далеко. 18-ядерный процессор Apple М5 Max в тестах Geekbench 7 в среднем набирает 3766 баллов в одноядерном режиме и 35 527 баллов в многоядерном. В результате Nvidia RTX Spark Н1Кс уступает ему соответственно 32 и 35 процентов.

Эксперты напоминают, что Geekbench в основном оценивает возможности центрального процессора (CPU), поэтому весь потенциал мощной графической части Blackwell в составе Nvidia Н1Кс в этих тестах не раскрывается. Тем не менее ожидается, что GPU с 6144 ядрами КУДА обеспечит системе серьёзное преимущество в задачах искусственного интеллекта.