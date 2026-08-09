Процессор Nvidia RTX Spark Н1Кс обошёл конкурентов в тесте Geekbench

·63·Технологии
Процессор Nvidia RTX Spark Н1Кс обошёл конкурентов в тесте Geekbench

Как сообщает иксбт.ком, новая 20-ядерная платформа Nvidia под названием RTX Spark Н1Кс впервые появилась в базе тестов Geekbench 7 и сразу продемонстрировала высокую производительность. Система, протестированная под управлением Windows 11 он АРМ и с 64 GB оперативной памяти, смогла обойти флагманские процессоры AMD и Intel. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Согласно данным, новая платформа представлена в двух разных модификациях. Одна из них оснащена 20 ядрами, разделёнными на два кластера по 10 ядер, и работает на базовой частоте 4,0 GHz. Встроенный GPU на архитектуре Blackwell в этой версии включает 6144 ядра КУДА. Вторая конфигурация получила 18 ядер по схеме 10+8, частоту 3,9 GHz и графику с 5120 ядрами КУДА, однако объём памяти остался прежним — 64 GB.

Результаты тестов и конкуренция

В тестах Geekbench 7 20-ядерный Nvidia RTX Spark Н1Кс набрал 2570 баллов в одноядерном режиме и 23 126 баллов в многоядерном. Младшая 18-ядерная версия показала соответственно 2541 и 21 776 баллов. Эти показатели свидетельствуют о высокой вычислительной мощности платформы.

В частности, иксбт.ком отмечает, что решение Nvidia превзошло 16-ядерный AMD Ryzen AI Max+ 395 — один из самых мощных процессоров AMD для компактных систем на Windows. В среднем процессор AMD набирает 2429 баллов в одноядерном тесте и 20 609 баллов при нагрузке на все ядра. Таким образом, Nvidia Н1Кс оказался на 6 процентов быстрее в одноядерном режиме и на 12 процентов — в многоядерном.

Сравнение с Intel и Apple

При сравнении с продуктами Intel картина несколько иная. 16-ядерный процессор Intel Core Ultra Кс9 388Х набрал 2767 баллов в одноядерном тесте, опередив Nvidia на 7 процентов. Однако при загрузке всех ядер модель Intel получила 19 304 балла и уступила почти 20 процентов многоядерной производительности Nvidia Н1Кс.

В то же время заметно, что до экосистемы Apple новинке пока далеко. 18-ядерный процессор Apple М5 Max в тестах Geekbench 7 в среднем набирает 3766 баллов в одноядерном режиме и 35 527 баллов в многоядерном. В результате Nvidia RTX Spark Н1Кс уступает ему соответственно 32 и 35 процентов.

Эксперты напоминают, что Geekbench в основном оценивает возможности центрального процессора (CPU), поэтому весь потенциал мощной графической части Blackwell в составе Nvidia Н1Кс в этих тестах не раскрывается. Тем не менее ожидается, что GPU с 6144 ядрами КУДА обеспечит системе серьёзное преимущество в задачах искусственного интеллекта.

NvidiaRTX Spark N1XGeekbenchПроцессорТехнологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Samsung Galaxy З Фолд 8 прошёл испытание на прочностьSamsung Galaxy З Фолд 8 прошёл испытание на прочностьСегодня, 14:28Автор ТрашБенч собрал игровой компьютер из сетевого накопителя ЗимаКубе 2Автор ТрашБенч собрал игровой компьютер из сетевого накопителя ЗимаКубе 2Сегодня, 13:53Intel готовит сверхмощную графику для процессоров Nova Лаке-СIntel готовит сверхмощную графику для процессоров Nova Лаке-ССегодня, 13:21Меизу выпустила новое зарядное устройство Пандаер ПТК16 мощностью 80 ваттМеизу выпустила новое зарядное устройство Пандаер ПТК16 мощностью 80 ваттСегодня, 12:26Смартфон iQOO Z11 представлен на официальных изображенияхСмартфон iQOO Z11 представлен на официальных изображенияхСегодня, 11:52OnePlus покидает европейский рынок и раздаёт пользователям подаркиOnePlus покидает европейский рынок и раздаёт пользователям подаркиСегодня, 06:54
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
В США покупатель приобрел мощный игровой компьютер в магазине по рекордно низкой цене
В США покупатель приобрел мощный игровой компьютер в магазине по рекордно низкой цене
Энергетическая революция: в продажу поступили новые натрий-ионные аккумуляторы со сроком службы 25 лет
Энергетическая революция: в продажу поступили новые натрий-ионные аккумуляторы со сроком службы 25 лет