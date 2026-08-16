Манчестер Юнайтед хочет подписать защитника Баварии Кима Мин-джэ

Английский «Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к трансферу южнокорейского защитника Кима Мин-джэ, который переживает непростой период в составе «Баварии». Как сообщает Goal.com, Майкл Кэррик начал работу над этим переходом, чтобы усилить линию обороны команды и пополнить её опытным игроком. Об этом Goal.com сообщает .

Несмотря на активность клуба в зимнее трансферное окно, руководство хорошо понимает, что для борьбы на высоком уровне состав необходимо дополнительно усилить. В частности, тренерский штаб обеспокоен частыми травмами центральных защитников Лисандро Мартинеса и Лени Йоро. Кроме того, с учётом возраста Гарри Магуайра команде крайне необходим надёжный защитник на долгосрочную перспективу.

Ким Мин-джэ перешёл из «Наполи» в мюнхенский клуб в 2023 году за 50 миллионов евро. Благодаря своей скорости и физической мощи он считается кандидатом, полностью соответствующим требованиям «Манчестер Юнайтед». Однако будущее футболиста в Мюнхене пока остаётся под вопросом.

«Бавария» не хочет отпускать футболиста

По информации журналиста Бавария Инсидер Кристиана Фалька, английский клуб внимательно следит за ситуацией вокруг защитника. Фальк отмечает, что сообщения о наличии южнокорейского футболиста в списке «Манчестер Юнайтед» соответствуют действительности, однако сам игрок пока сосредоточен исключительно на восстановлении своего места в составе «Баварии».

Тренерский штаб во главе с Венсаном Компани поставил перед собой главную цель — выиграть Лигу чемпионов в текущем сезоне. Поэтому немецкому клубу необходима глубокая скамейка, чтобы избежать серьёзных проблем из-за травм и плотного календаря. Продажа Кима Мин-джэ может значительно ослабить возможности команды в центре обороны.

Кэррика ждут важные испытания

Пока трансферные слухи продолжают циркулировать, Майкл Кэррик должен полностью сосредоточиться на ближайших матчах английской Премьер-лиги. В частности, после очередной травмы Лисандро Мартинеса в матче за сборную Аргентины тренеру приходится рассчитывать прежде всего на имеющихся футболистов.

Тем временем руководство и тренерский штаб «Баварии» выступают за сохранение Кима в команде. Сам футболист также не испытывает недовольства своей ролью в составе мюнхенцев, что усложняет его трансфер. Тем не менее ожидается, что до закрытия трансферного окна английский клуб предпримет ещё одну попытку договориться о переходе.