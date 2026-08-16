Гари Невилл раскритиковал поражение «Манчестер Юнайтед» в товарищеском матче

Результаты английской Премьер-лиги последних лет и проблемы клуба продолжают активно обсуждаться футбольными экспертами и бывшими игроками. По данным Спортмедиасет, крупное поражение «Манчестер Юнайтед» в очередном товарищеском матче вызвало резкую реакцию легенды клуба Гари Невилла. В своих аналитических выступлениях бывший защитник открыто раскритиковал недостатки в игре команды. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Известно, что в этом матче победу одержал «Милан». По мнению Гари Невилла, несмотря на отсутствие в составе соперника нескольких ведущих игроков основного состава, английский клуб не сумел воспользоваться свободными зонами и потерпел унизительное поражение. По его словам, миланцы, не побеждавшие в последних матчах, без особых проблем взломали оборону «Манчестер Юнайтед».

Ход матча и голевая феерия

Встреча оказалась богата неожиданными событиями и подарила болельщикам множество голов. Счёт уже на 2-й минуте открыл Харри Магуайр, представлявший хозяев. Однако «Милан» перехватил инициативу и благодаря стремительным атакам восстановил равновесие. Самуэл Чуквуэзе сравнял счёт на 37-й минуте. В начале второго тайма Доргу вновь вывел «Манчестер Юнайтед» вперёд, но затем на поле наблюдалось полное превосходство соперника.

В составе «Милана» также отметились Сиссе, Рамос и Рубен Лофтус-Чик. В итоге встреча завершилась крупной победой миланцев. Было заметно, что специалисты, фактически исполнявшие обязанности главных тренеров, экспериментировали с составами, что повлияло на качество игры.

Мнение Гари Невилла о трансферной политике

51-летний бывший футболист вспомнил золотую эпоху при сэре Алексе Фергюсоне и назвал единственным решением нынешних проблем покупку новых игроков. По его словам, команде нужны свежие силы, как воздух и вода, — в частности, конкурентоспособные футболисты высокого уровня. С нынешним составом далеко не уйти, а беспорядок в обороне требует серьёзных изменений.

В ходе встречи тренеры обеих команд провели множество замен и дали возможность проявить себя молодым игрокам из запаса. Однако специалисты отдельно отметили, что главными проблемами остаются отсутствие командной игры и стабильности. Подобная критика Гари Невилла вновь напомнила о сложных задачах, стоящих перед руководством «Манчестер Юнайтед».