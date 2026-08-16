Линейка Geely Galaxy Э8 расширилась: представлен фастбэк с передовыми технологиями

Одна из известных китайских автомобильных компаний Geely пополнила свою современную и инновационную линейку ещё одной передовой моделью. Как сообщает иксбт.ком, официально начался приём предварительных заказов на новый Geely Galaxy ТТ, вызвавший большой интерес на рынке. В то время как экономичность и возможность быстрой зарядки становятся ключевыми факторами конкуренции в мировом автопроме, этот новый фастбэк привлекает внимание специалистов передовыми техническими характеристиками. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Начальная цена автомобиля, представленного на китайском рынке, составляет 145 900 юаней (около 21 400 долларов США). Стоимость топовой версии с задним приводом установлена на уровне 169 900 юаней (25 000 долларов). Кроме того, ранее компания представила специальную и более мощную полноприводную модификацию ТТ Ultra, которая будет выпущена ограниченным тиражом всего 999 экземпляров. Её цена составляет 209 800 юаней (30 900 долларов). Такая ценовая политика делает автомобиль одним из самых конкурентоспособных предложений в своём классе.

Передовая 800-вольтовая архитектура и рекордно быстрая зарядка

Новый Geely Galaxy ТТ построен на современной 800-вольтовой электрической архитектуре, что значительно повышает эффективность управления энергией. Автомобиль оснащён специально разработанной аккумуляторной батареей КАТЛ Шенксинг ТТ с современной системой защиты от теплового разгона НП3.0. Это обеспечивает безопасность батареи и длительный срок её службы.

Одной из наиболее примечательных особенностей модели является сверхбыстрая зарядка. Аккумулятор с поддержкой зарядки 6К позволяет всего за 11 минут увеличить запас хода автомобиля более чем на 400 километров. Кроме того, машина оснащена компактной и эффективной 16-в-1 электрической силовой установкой, что дополнительно повышает общую эффективность автомобиля.

Дизайн и интеллектуальные технологии

Geely Galaxy ТТ отличается современным аэродинамичным кузовом фастбэк и достаточно просторными габаритами. Длина автомобиля составляет 4999 мм, ширина — 1919 мм, высота — 1479 мм, а колёсная база достигает 2920 мм. Во внешнем дизайне предусмотрены закрытая передняя часть, оригинальные Л-образные фары, установленный на крыше лидарный датчик, а также адаптивный спойлер с электроприводом.

Для помощи водителю автомобиль оснащён интеллектуальной системой Г-АСД Г-Пилот Х7. В салоне установлены цифровая панель управления, центральный экран и современный проекционный дисплей АР-ХУД, объединённые системой Флйме Ауто второго поколения. Кроме того, огромное панорамное стеклянное покрытие крыши площадью 1,97 квадратного метра, а также передние кресла с 14-зонным массажем, вентиляцией и подогревом обеспечивают пассажирам высокий уровень комфорта.

С технической точки зрения версии с задним приводом способны развивать 329 лошадиных сил и крутящий момент 568 Н·м. Полноприводная модификация ТТ Ultra демонстрирует ещё более впечатляющий результат: её суммарная мощность достигает 568 лошадиных сил. Это превращает электрический фастбэк не только в экономичный и комфортный, но также очень динамичный автомобиль.