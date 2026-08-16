Первому смартфону бренда Xiaomi исполнилось 15 лет

·15·Технологии
Первому смартфону бренда Xiaomi исполнилось 15 лет

Сегодня, 16 августа, отмечается одна из важнейших дат в истории мобильного бизнеса компании Xiaomi. Как сообщает издание иксбт.ком, первому смартфону Xiaomi, представленному в этот день в 2011 году в Пекине, исполнилось 15 лет. В честь этой знаменательной даты заместитель председателя Xiaomi Груп и руководитель китайского подразделения компании Ван Сяоян поздравил всех преданных поклонников с юбилеем. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Компания Xiaomi была основана 6 апреля 2010 года, а уже в августе того же года специалисты начали тестировать фирменную оболочку MIUI. Представленное год спустя первое устройство стало первым шагом компании в мобильном направлении и заложило основу для будущих крупных успехов.

Технические возможности исторического устройства

Первый смартфон Xiaomi, считавшийся передовым для своего времени, предлагался покупателям по цене 1999 юаней. Сегодня этот аппарат выглядит простым по сравнению с современными флагманами, но в свое время обладал впечатляющими характеристиками:

  • 4-дюймовый экран с разрешением 854 × 480 пикселей;
  • двухъядерный процессор Qualcomm Snapdragon МСМ8260 с тактовой частотой 1,5 GHz;
  • 1 GB оперативной и 4 GB встроенной памяти;
  • аккумулятор емкостью 1930 mAh.
Устройство работало на программном обеспечении MIUI на базе операционной системы Android 2.3.

Путь к мировому лидерству

За последние 15 лет Xiaomi превратилась из небольшого стартапа в технологического гиганта мирового масштаба. Начав с производства доступных смартфонов, компания стала одним из крупнейших игроков мирового мобильного рынка. Xiaomi завоевывает доверие миллионов пользователей не только смартфонами, но и различными устройствами умной экосистемы.

XiaomiСмартфонТехнологииAndroidMIUI
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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