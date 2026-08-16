Первому смартфону бренда Xiaomi исполнилось 15 лет
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Сегодня, 16 августа, отмечается одна из важнейших дат в истории мобильного бизнеса компании Xiaomi. Как сообщает издание иксбт.ком, первому смартфону Xiaomi, представленному в этот день в 2011 году в Пекине, исполнилось 15 лет. В честь этой знаменательной даты заместитель председателя Xiaomi Груп и руководитель китайского подразделения компании Ван Сяоян поздравил всех преданных поклонников с юбилеем. Об этом сообщает Иксбт.ком.
Компания Xiaomi была основана 6 апреля 2010 года, а уже в августе того же года специалисты начали тестировать фирменную оболочку MIUI. Представленное год спустя первое устройство стало первым шагом компании в мобильном направлении и заложило основу для будущих крупных успехов.
Технические возможности исторического устройстваПервый смартфон Xiaomi, считавшийся передовым для своего времени, предлагался покупателям по цене 1999 юаней. Сегодня этот аппарат выглядит простым по сравнению с современными флагманами, но в свое время обладал впечатляющими характеристиками:
- 4-дюймовый экран с разрешением 854 × 480 пикселей;
- двухъядерный процессор Qualcomm Snapdragon МСМ8260 с тактовой частотой 1,5 GHz;
- 1 GB оперативной и 4 GB встроенной памяти;
- аккумулятор емкостью 1930 mAh.
Путь к мировому лидерствуЗа последние 15 лет Xiaomi превратилась из небольшого стартапа в технологического гиганта мирового масштаба. Начав с производства доступных смартфонов, компания стала одним из крупнейших игроков мирового мобильного рынка. Xiaomi завоевывает доверие миллионов пользователей не только смартфонами, но и различными устройствами умной экосистемы.
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