Туринский Ювентус продолжает активно действовать в последние дни летнего трансферного окна, стремясь усилить состав. Как сообщает The Athletic, клуб близок к подписанию опытного вратаря — позиции, на которой давно настаивал главный тренер команды Лучано Спаллетти. Ожидается, что голкипер сборной Аргентины и Астон Виллы Эмилиано Мартинес продолжит карьеру в итальянской Серии А. Об этом Goal.com сообщает .

Одной из главных задач руководства Ювентуса с момента открытия трансферного окна был поиск надежного вратаря, уверенно играющего ногами. Не до конца удовлетворенное игрой Ди Грегорио и Перина тренерское руководство в итоге остановило выбор на аргентинском голкипере, известном под прозвищем Дибу. Сам футболист также сообщил Астон Вилле о желании перейти в другой клуб и уже достиг соглашения с туринцами по условиям личного контракта.

Финансовая разница и последние переговоры

По информации журналиста The Athletic Дэвида Орнстейна, в последние часы переговоры между клубами вошли в финальную стадию. Руководство Ювентуса представило Астон Вилле новое предложение общей стоимостью 10 миллионов евро: 7 миллионов в качестве гарантированной выплаты и еще 3 миллиона бонусами. Английский клуб требует выплатить 10 миллионов евро напрямую, без учета бонусов.

Поскольку финансовая разница между сторонами стала совсем небольшой, ожидается, что сделка будет официально оформлена в ближайшее время. Астон Вилла, в свою очередь, уже начала искать замену аргентинскому голкиперу. После срыва трансфера Сион Судзуки между Пари Сен-Жерменом и Пармой английский клуб предпринимает новые шаги для решения проблемы на вратарской позиции.

Желание Спаллетти и изменения в команде

Уход Эмилиано Мартинеса из английского клуба зависел от того, сможет ли другой вратарь занять его место в бирмингемской команде. По последним данным, руководство Астон Виллы близко к необходимым договоренностям, что ускорит переход Дибу Мартинеса в Италию. Снижение первоначально запрошенной цены с 15 миллионов евро в последние дни также укрепило надежды Ювентуса.

Если этот трансфер будет успешно завершен, Лучано Спаллетти решит одну из важнейших проблем своей команды. Огромный опыт Эмилиано Мартинеса на международной арене и его мастерство в отражении пенальти, несомненно, станут большим преимуществом Ювентуса в предстоящих матчах.