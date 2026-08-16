Джон Стоунз забил в дебютном матче за «Интер» и нацелился на Лигу чемпионов

·17·Спорт
Джон Стоунз забил в дебютном матче за «Интер» и нацелился на Лигу чемпионов

Известный защитник сборной Англии Джон Стоунз уже в первом матче за свой новый клуб — итальянский «Интер» — сумел привлечь внимание болельщиков. В товарищеской встрече с «Реалом Бетисом» на стадионе «Сан-Никола» опытный футболист стал автором великолепного гола, решившего исход игры. По данным Goal.com, этот результат показал, что он является не только надежным защитником, но и универсальным игроком, способным помогать атаке в важные моменты. Об этом Goal.com сообщает .

Англичанин вышел на поле со скамейки запасных за двадцать минут до окончания основного времени и вскоре продемонстрировал свое техническое мастерство. В концовке матча во время стандартного положения Стоунз, рванувшись в штрафную площадь соперника, проявил ловкость настоящего нападающего. Высоко выпрыгнув навстречу подаче и эффектно пробив головой или правой ногой, защитник точно отправил мяч в сетку ворот.

Дебют и его значение

Этот гол получил высокую оценку итальянских спортивных изданий и специалистов. В частности, точность удара и правильный выбор момента напомнили действия основных нападающих команды. Единственный гол принес «Нерадзурри» минимальную победу над представителем Испании со счетом 1:0, а не 1:1, и улучшил моральный настрой команды накануне нового сезона.

После матча Джон Стоунз поделился впечатлениями и подчеркнул, что для него большая честь носить футболку «Интера». По его словам, форма этого клуба — одна из самых красивых в мире, а величие его истории ощущается на каждом шагу. Англичанин особо отметил, что вышел из зоны комфорта и перешел в чемпионат Италии, а главная цель — вновь привезти на «Сан-Сиро» главный европейский трофей.

Знакомые лица и намеченные цели

Ожидается, что 32-летний защитник достаточно легко адаптируется к итальянскому футболу. Причина в том, что в раздевалке «Интера» у него немало хорошо знакомых людей. В частности, Джон Стоунз снова оказался в одной команде с защитником Мануэлем Аканджи, с которым вместе выступал за «Манчестер Сити» и праздновал победу в финале Лиги чемпионов 2023 года в Стамбуле.

Стоунз тепло отозвался о своем бывшем и нынешнем одноклубнике Мануэле Аканджи, подчеркнув, что тот является футболистом мирового уровня и искренним человеком. Теперь двум опытным защитникам предстоит построить неприступную крепость в обороне итальянского гранда. Впереди их ждут сложные матчи Серии А и напряженные противостояния в еврокубках.

Джон СтоунзИнтерРеал БетисЛига ЧемпионовМануэль Аканджи
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Jahongir Tursunov
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