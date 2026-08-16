Фрэнк Лэмпард хочет подписать двух футболистов «Челси»

Главный тренер «Ковентри» Фрэнк Лэмпард работает над трансферами двух футболистов своего бывшего клуба «Челси». Руководство команды, готовящейся вернуться в английскую Премьер-лигу, активно действует в последние дни трансферного окна, стремясь усилить состав. Об этом сообщает Goal.com.

Как сообщает Goal.com, ранее Лэмпард выражал желание видеть в своей команде Михаила Мудрика. Игрок сборной Украины вернулся в распоряжение Хаби Алонсо после длительной дисквалификации, связанной с допинговым делом. Футболист был отстранён с ноября 2024 года из-за мельдония и уже отбыл наказание сроком один год и восемь месяцев.

Трансферные планы Лэмпарда

Михаил Мудрик предпочитает остаться в английской Премьер-лиге, а не переходить во французский «Страсбур». Главный тренер «Ковентри» считает, что скорость и стиль игры украинского вингера станут важными факторами в борьбе команды за сохранение места в высшем дивизионе.

Трансферные цели Лэмпарда не ограничиваются только Мудриком. По информации журналиста ТалкСПОРТ Алекса Крука, опытный тренер также пытается привлечь в свою команду воспитанника академии «Челси» Джоша Ачемпонга.

Изменения в составе и перспективы

20-летний защитник с момента дебюта в 2024 году провёл 44 матча за основную команду. Изначально лондонский клуб включил молодого таланта в список неприкасаемых, однако в последние дни трансферного окна это решение может быть пересмотрено.

Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо продолжает обновлять состав команды. Ожидается, что приобретение Максанса Лакруа у «Кристал Пэлас» за 52 миллиона фунтов стерлингов и переход Трево Чалобы в «Комо» заметно ограничат возможности Ачемпонга получать игровую практику.

Поэтому руководство лондонского клуба может положительно отнестись к варианту с арендой или трансфером молодого футболиста, чтобы он набирался опыта под руководством Лэмпарда. «Ковентри» тем временем серьёзно готовится к своим первым испытаниям в Премьер-лиге.