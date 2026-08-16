Фрэнк Лэмпард хочет подписать двух футболистов «Челси»

·16·Спорт
Фрэнк Лэмпард хочет подписать двух футболистов «Челси»

Главный тренер «Ковентри» Фрэнк Лэмпард работает над трансферами двух футболистов своего бывшего клуба «Челси». Руководство команды, готовящейся вернуться в английскую Премьер-лигу, активно действует в последние дни трансферного окна, стремясь усилить состав. Об этом сообщает Goal.com.

Как сообщает Goal.com, ранее Лэмпард выражал желание видеть в своей команде Михаила Мудрика. Игрок сборной Украины вернулся в распоряжение Хаби Алонсо после длительной дисквалификации, связанной с допинговым делом. Футболист был отстранён с ноября 2024 года из-за мельдония и уже отбыл наказание сроком один год и восемь месяцев.

Трансферные планы Лэмпарда

Михаил Мудрик предпочитает остаться в английской Премьер-лиге, а не переходить во французский «Страсбур». Главный тренер «Ковентри» считает, что скорость и стиль игры украинского вингера станут важными факторами в борьбе команды за сохранение места в высшем дивизионе.

Трансферные цели Лэмпарда не ограничиваются только Мудриком. По информации журналиста ТалкСПОРТ Алекса Крука, опытный тренер также пытается привлечь в свою команду воспитанника академии «Челси» Джоша Ачемпонга.

Изменения в составе и перспективы

20-летний защитник с момента дебюта в 2024 году провёл 44 матча за основную команду. Изначально лондонский клуб включил молодого таланта в список неприкасаемых, однако в последние дни трансферного окна это решение может быть пересмотрено.

Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо продолжает обновлять состав команды. Ожидается, что приобретение Максанса Лакруа у «Кристал Пэлас» за 52 миллиона фунтов стерлингов и переход Трево Чалобы в «Комо» заметно ограничат возможности Ачемпонга получать игровую практику.

Поэтому руководство лондонского клуба может положительно отнестись к варианту с арендой или трансфером молодого футболиста, чтобы он набирался опыта под руководством Лэмпарда. «Ковентри» тем временем серьёзно готовится к своим первым испытаниям в Премьер-лиге.

Фрэнк ЛэмпардЧелсиМихаил МудрикДжош АчемпонгПремьер-лига
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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