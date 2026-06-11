Актриса Азиза Ахралходжаева представила образ Белоснежки

Актриса Азиза Ахралходжаева представила на своей странице новый творческий эксперимент. На этот раз она предстала в образе знаменитого персонажа мультфильма — Белоснежки.

Актриса подобрала соответствующий макияж, прическу и костюм, чтобы максимально соответствовать сказочному образу. В конечном итоге она предстала в облике, который буквально напоминает Белоснежку.

Под постом Азиза Ахралходжаева обратилась к своим поклонникам с вопросом: «Какой образ вы хотели бы увидеть следующим?». Это вызвало большую активность в комментариях.

Пользователи тепло встретили актрису и попросили в следующий раз создать образы таких известных сказочных героинь, как Жасмин, Анна, Золушка, Эльза и Роза.

В социальных сетях этот творческий подход вызвал множество положительных отзывов, а креативная идея актрисы была встречена поклонниками с большим интересом.