Актриса Азиза Ахралходжаева представила образ Белоснежки

·34·Культура
Актриса Азиза Ахралходжаева представила образ Белоснежки

Актриса Азиза Ахралходжаева представила на своей странице новый творческий эксперимент. На этот раз она предстала в образе знаменитого персонажа мультфильма — Белоснежки.

Актриса подобрала соответствующий макияж, прическу и костюм, чтобы максимально соответствовать сказочному образу. В конечном итоге она предстала в облике, который буквально напоминает Белоснежку.

Под постом Азиза Ахралходжаева обратилась к своим поклонникам с вопросом: «Какой образ вы хотели бы увидеть следующим?». Это вызвало большую активность в комментариях.

Фотография женщины в двух разных образах: в желтом платье и джинсовой рубашке.

Пользователи тепло встретили актрису и попросили в следующий раз создать образы таких известных сказочных героинь, как Жасмин, Анна, Золушка, Эльза и Роза.

В социальных сетях этот творческий подход вызвал множество положительных отзывов, а креативная идея актрисы была встречена поклонниками с большим интересом.

Азиза АхралходжаеваБелоснежкаУзбекистанКультураКино
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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