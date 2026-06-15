Юлдуз Усмоновой подарили новый дорогой автомобиль (видео)

Народной артистке Узбекистана Юлдуз Усмоновой супруг Мансур Агалиев подарил дорогой автомобиль марки Воях. Государственный номер нового авто также был подобран в соответствии с инициалами певицы и содержит надпись «Й777УС».

Примечательно, что на чехлах сидений в салоне автомобиля вышиты инициалы певицы — «Й.У», что подчеркивает продуманность этого подарка.

Эта новость быстро распространилась в социальных сетях с комментариями «Новая машина для примадонны!». Сообщается, что для Юлдуз Усмоновой приобрели новый автомобиль, а свою прежнюю машину она подарила дочери Нилюфар Усмоновой.

Как стало известно, автомобиль доставили к дому Нилюфар Усмоновой. Певица, вернувшись с дня рождения своего друга Джамшида Бобожонова, была удивлена, увидев во дворе машину матери. На видео отчетливо видны её радость и восторг от неожиданного подарка.

В комментариях поклонники поздравляют Юлдуз Усмонову с новым автомобилем и оставляют теплые пожелания.

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