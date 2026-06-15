Юлдуз Усмоновой подарили новый дорогой автомобиль (видео)

·107·Культура
Юлдуз Усмоновой подарили новый дорогой автомобиль (видео)

Народной артистке Узбекистана Юлдуз Усмоновой супруг Мансур Агалиев подарил дорогой автомобиль марки Воях. Государственный номер нового авто также был подобран в соответствии с инициалами певицы и содержит надпись «Й777УС».

Примечательно, что на чехлах сидений в салоне автомобиля вышиты инициалы певицы — «Й.У», что подчеркивает продуманность этого подарка.

Эта новость быстро распространилась в социальных сетях с комментариями «Новая машина для примадонны!». Сообщается, что для Юлдуз Усмоновой приобрели новый автомобиль, а свою прежнюю машину она подарила дочери Нилюфар Усмоновой.

Как стало известно, автомобиль доставили к дому Нилюфар Усмоновой. Певица, вернувшись с дня рождения своего друга Джамшида Бобожонова, была удивлена, увидев во дворе машину матери. На видео отчетливо видны её радость и восторг от неожиданного подарка.

В комментариях поклонники поздравляют Юлдуз Усмонову с новым автомобилем и оставляют теплые пожелания.

Удалить с сервера

Юлдуз УсмоноваНилюфар УсмоноваАвтомобилиШоу-бизнесУзбекистан
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Шахзод Султанов дал предсвадебный плов для близких (видео)Шахзод Султанов дал предсвадебный плов для близких (видео)Сегодня, 10:20Свадебное приглашение Шахло Салаевой вызвало ажиотаж в социальных сетях (видео)Свадебное приглашение Шахло Салаевой вызвало ажиотаж в социальных сетях (видео)Сегодня, 10:04Джамшид Бободжонов отметил день рождения в кругу близких (видео)Джамшид Бободжонов отметил день рождения в кругу близких (видео)Сегодня, 09:21«Каждый день на меня сыпались деньги» — танцовщица Муаззам Гафурова рассказала, почему оставила танцы«Каждый день на меня сыпались деньги» — танцовщица Муаззам Гафурова рассказала, почему оставила танцыСегодня, 09:18Раскрыта тайна фильма «Непохищенная невеста»: знаменитый кадр, который не заметили фанатыРаскрыта тайна фильма «Непохищенная невеста»: знаменитый кадр, который не заметили фанатыСегодня, 08:395 звезд, чья карьера остановилась после сериала «Великолепный век»5 звезд, чья карьера остановилась после сериала «Великолепный век»Сегодня, 08:21
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Культура новости

Неожиданный поворот на концерте группы «Уммон» в Фергане
Неожиданный поворот на концерте группы «Уммон» в Фергане
Шахзода удивила поклонников, появившись на подиуме с невесткой
Шахзода удивила поклонников, появившись на подиуме с невесткой
Возраст будущей супруги Шахзода Султонова обсуждают в социальных сетях
Возраст будущей супруги Шахзода Султонова обсуждают в социальных сетях
Муниса Ризаева раскрыла цены на выступления на свадьбах: в соцсетях начались споры
Муниса Ризаева раскрыла цены на выступления на свадьбах: в соцсетях начались споры
Новый дуэт Ботира Кодирова и Шахло Салаевой под названием «Ксоразмнинг кизлари»!
Новый дуэт Ботира Кодирова и Шахло Салаевой под названием «Ксоразмнинг кизлари»!
Женисбек Пиязов ворвался на концерт Озоды Нурсаидовой, ситуация накаляется!
Женисбек Пиязов ворвался на концерт Озоды Нурсаидовой, ситуация накаляется!
Юлдуз Радджабова показалась с мамой и свекровью
Юлдуз Радджабова показалась с мамой и свекровью
Муниса Ризаева впервые откровенно рассказала о разнице в возрасте с мужем
Муниса Ризаева впервые откровенно рассказала о разнице в возрасте с мужем