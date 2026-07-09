Стало известно, из какой области будет невеста Аббосбека Файзуллаева

·98·Культура
Стало известно, из какой области будет невеста Аббосбека Файзуллаева

Стали известны новые подробности о будущей супруге футболиста национальной сборной Узбекистана Аббосбека Файзуллаева.

Многих болельщиков интересовало, из какой области родом избранница футболиста. Согласно имеющейся информации, будущая жена Аббосбека Файзуллаева — из Чустского района Наманганской области.

Таким образом, талантливого футболиста теперь в шутку можно называть зятем Наманганской области.

Эта радостная новость была тепло встречена поклонниками спортсмена. В социальных сетях многие пользователи поздравляют молодую пару, желая им счастливой и крепкой семьи, взаимной любви и благополучия.

Мы также присоединяемся к добрым пожеланиям и желаем Аббосбеку Файзуллаеву огромных успехов, счастья и удачи не только на футбольном поле, но и в семейной жизни.

В эти дни футболист занят предсвадебными хлопотами. По имеющимся данным, свадебное торжество запланировано на 10 июля в одном из банкетных залов Ташкента. Предсвадебные церемонии «утреннего плова» уже прошли в Сырдарьинской области и городе Ташкенте.

Аббосбек ФайзуллаевНаманганТашкентСырдарьяЧуст
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Шохруххон и Умидахон анонсировали новый дуэт: «Xatlar» (видео)Шохруххон и Умидахон анонсировали новый дуэт: «Xatlar» (видео)Сегодня, 12:37Гарри Стайлс установил рекорд, дав 12 концертов на «Уэмбли»Гарри Стайлс установил рекорд, дав 12 концертов на «Уэмбли»Сегодня, 12:16Маржона Мирзаалиева подарила сыну квартиру (видео)Маржона Мирзаалиева подарила сыну квартиру (видео)Сегодня, 11:46Интрига «Эмми» началась: один сериал претендует на 25 номинацийИнтрига «Эмми» началась: один сериал претендует на 25 номинацийСегодня, 10:24Вышел трейлер третьей «Дюны»: Полу Атрейдесу предстоит самое суровое испытаниеВышел трейлер третьей «Дюны»: Полу Атрейдесу предстоит самое суровое испытаниеСегодня, 10:16Почему наряд Зендеи на премьере вызвал такой ажиотаж?Почему наряд Зендеи на премьере вызвал такой ажиотаж?Вчера, 18:06
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Культура новости

Возраст будущей супруги Шахзода Султонова обсуждают в социальных сетях
Возраст будущей супруги Шахзода Султонова обсуждают в социальных сетях
Муниса Ризаева раскрыла цены на выступления на свадьбах: в соцсетях начались споры
Муниса Ризаева раскрыла цены на выступления на свадьбах: в соцсетях начались споры
«Самую красивую девочку в мире» сейчас трудно узнать
«Самую красивую девочку в мире» сейчас трудно узнать
Актер Шахзод Султонов женится: первые кадры со свадьбы (видео)
Актер Шахзод Султонов женится: первые кадры со свадьбы (видео)
Гулчехра Эшонкулова, оставившая искусство на пике славы, отметила 45-летие
Гулчехра Эшонкулова, оставившая искусство на пике славы, отметила 45-летие
Танец министра культуры Озодбека Назарбекова на мероприятии вызвал обсуждение в соцсетях
Танец министра культуры Озодбека Назарбекова на мероприятии вызвал обсуждение в соцсетях
В сети появилось фото Рании Умаровой, дочери Шахнозы Мирзиёевой, с Криштиану Роналду
В сети появилось фото Рании Умаровой, дочери Шахнозы Мирзиёевой, с Криштиану Роналду
Узбекская модель победила в международном конкурсе
Узбекская модель победила в международном конкурсе