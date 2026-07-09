Стало известно, из какой области будет невеста Аббосбека Файзуллаева

Стали известны новые подробности о будущей супруге футболиста национальной сборной Узбекистана Аббосбека Файзуллаева.

Многих болельщиков интересовало, из какой области родом избранница футболиста. Согласно имеющейся информации, будущая жена Аббосбека Файзуллаева — из Чустского района Наманганской области.

Таким образом, талантливого футболиста теперь в шутку можно называть зятем Наманганской области.

Эта радостная новость была тепло встречена поклонниками спортсмена. В социальных сетях многие пользователи поздравляют молодую пару, желая им счастливой и крепкой семьи, взаимной любви и благополучия.

Мы также присоединяемся к добрым пожеланиям и желаем Аббосбеку Файзуллаеву огромных успехов, счастья и удачи не только на футбольном поле, но и в семейной жизни.

В эти дни футболист занят предсвадебными хлопотами. По имеющимся данным, свадебное торжество запланировано на 10 июля в одном из банкетных залов Ташкента. Предсвадебные церемонии «утреннего плова» уже прошли в Сырдарьинской области и городе Ташкенте.