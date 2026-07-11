Традиция вручения цветов матерям и подбрасывание жениха на свадьбе Аббосбека Файзуллаева привлекла внимание (видео)

В социальных сетях активно распространяются новые видео со свадьбы футболиста национальной сборной Узбекистана Аббосбека Файзуллаева. Особое внимание поклонников привлекли искренние и веселые моменты торжественного вечера.

Как стало известно, на празднике собрались близкие футболиста, друзья, коллеги, а также многие артисты.

В ходе свадьбы была проведена церемония вручения цветов матерям, которая сегодня стала красивой традицией во многих семьях. На опубликованных видео запечатлено, как Аббосбек Файзуллаев и его супруга Нисабону дарят цветы матерям друг друга, выражая им свое уважение и почтение. Эти трогательные моменты были встречены теплыми аплодисментами гостей.

Вечер прошел в веселой атмосфере. Друзья жениха подхватили Аббосбека Файзуллаева и несколько раз подбросили его в воздух, а затем пригласили на танец, что добавило празднику еще больше драйва.

На других видео, распространившихся в соцсетях, видно, как известные артисты — Муниса Ризаева, Тохир Содиков, Жасмин и Шохруххон — дарили гостям праздничное настроение своими выступлениями.

Поклонники в комментариях продолжают искренне поздравлять молодую семью, желая им счастья и крепкого брака.