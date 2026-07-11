Традиция вручения цветов матерям и подбрасывание жениха на свадьбе Аббосбека Файзуллаева привлекла внимание (видео)

·432·Культура
Традиция вручения цветов матерям и подбрасывание жениха на свадьбе Аббосбека Файзуллаева привлекла внимание (видео)

В социальных сетях активно распространяются новые видео со свадьбы футболиста национальной сборной Узбекистана Аббосбека Файзуллаева. Особое внимание поклонников привлекли искренние и веселые моменты торжественного вечера.

Как стало известно, на празднике собрались близкие футболиста, друзья, коллеги, а также многие артисты.

В ходе свадьбы была проведена церемония вручения цветов матерям, которая сегодня стала красивой традицией во многих семьях. На опубликованных видео запечатлено, как Аббосбек Файзуллаев и его супруга Нисабону дарят цветы матерям друг друга, выражая им свое уважение и почтение. Эти трогательные моменты были встречены теплыми аплодисментами гостей.

Вечер прошел в веселой атмосфере. Друзья жениха подхватили Аббосбека Файзуллаева и несколько раз подбросили его в воздух, а затем пригласили на танец, что добавило празднику еще больше драйва.

На других видео, распространившихся в соцсетях, видно, как известные артисты — Муниса Ризаева, Тохир Содиков, Жасмин и Шохруххон — дарили гостям праздничное настроение своими выступлениями.

Поклонники в комментариях продолжают искренне поздравлять молодую семью, желая им счастья и крепкого брака.

Аббосбек ФайзуллаевЎзбекистонМуниса РизаеваТоҳир СодиқовШохруххон
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Абдукодир Хусанов поделился первым фото со свадьбы Аббосбека ФайзуллаеваАбдукодир Хусанов поделился первым фото со свадьбы Аббосбека ФайзуллаеваСегодня, 12:17Аббосбек Файзуллаев был награжден нагрудным знаком на своей свадьбе (видео)Аббосбек Файзуллаев был награжден нагрудным знаком на своей свадьбе (видео)Сегодня, 11:45Жасмин раскрыла неожиданный секрет на свадьбе Аббоса Файзуллаева (видео)Жасмин раскрыла неожиданный секрет на свадьбе Аббоса Файзуллаева (видео)Сегодня, 11:31Ставшая трендом церемония с тортом на свадьбе Аббосбека Файзуллаева привлекла всеобщее внимание (видео)Ставшая трендом церемония с тортом на свадьбе Аббосбека Файзуллаева привлекла всеобщее внимание (видео)Сегодня, 10:13Рухшона готовится представить новую песню под названием «Дармоним» (видео)Рухшона готовится представить новую песню под названием «Дармоним» (видео)Сегодня, 10:11Яркие кадры со свадебного вечера Аббосбека Файзуллаева (видео)Яркие кадры со свадебного вечера Аббосбека Файзуллаева (видео)Вчера, 22:07
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Культура новости

Стало известно, из какой области будет невеста Аббосбека Файзуллаева
Стало известно, из какой области будет невеста Аббосбека Файзуллаева
Возраст будущей супруги Шахзода Султонова обсуждают в социальных сетях
Возраст будущей супруги Шахзода Султонова обсуждают в социальных сетях
«Самую красивую девочку в мире» сейчас трудно узнать
«Самую красивую девочку в мире» сейчас трудно узнать
Актер Шахзод Султонов женится: первые кадры со свадьбы (видео)
Актер Шахзод Султонов женится: первые кадры со свадьбы (видео)
Гулчехра Эшонкулова, оставившая искусство на пике славы, отметила 45-летие
Гулчехра Эшонкулова, оставившая искусство на пике славы, отметила 45-летие
Похудевшая со 140 до 70 килограммов Муборак Абдуллаева вернулась к творчеству
Похудевшая со 140 до 70 килограммов Муборак Абдуллаева вернулась к творчеству
Танец министра культуры Озодбека Назарбекова на мероприятии вызвал обсуждение в соцсетях
Танец министра культуры Озодбека Назарбекова на мероприятии вызвал обсуждение в соцсетях
В сети появилось фото Рании Умаровой, дочери Шахнозы Мирзиёевой, с Криштиану Роналду
В сети появилось фото Рании Умаровой, дочери Шахнозы Мирзиёевой, с Криштиану Роналду