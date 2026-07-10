Появились первые кадры со свадьбы Аббосбека Файзуллаева (видео)

·86·Культура
Появились первые кадры со свадьбы Аббосбека Файзуллаева (видео)

Сегодня, 10 июля, проходит свадебное торжество футболиста национальной сборной Узбекистана Аббосбека Файзуллаева. Первые видео и фотографии с этого радостного события широко распространились в социальных сетях и привлекли внимание поклонников.

На опубликованных кадрах видно, как Аббосбек Файзуллаев в свадебном костюме находится в кругу семьи, фотографируясь на память с родителями и близкими. Также можно заметить, как он готовится к церемонии «куёв-навкар» (сопровождение жениха), держа в руках специально подготовленный для невесты букет.

На видео запечатлены близкие друзья и товарищи футболиста, которые находятся рядом с ним и принимают активное участие в предсвадебной подготовке. Эти моменты, наполненные искренней и приподнятой атмосферой, были тепло встречены фанатами.

В комментариях тысячи подписчиков поздравляют Аббосбека Файзуллаева с этим незабываемым днем, желая молодой семье долгой жизни, счастья, взаимной любви и согласия.

Аббосбек Файзуллаев родился 3 октября 2003 года в Сайхунабадском районе Сырдарьинской области.

Аббосбек ФайзуллаевЎзбекистонСайхунободСирдарё
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