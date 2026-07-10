Появились первые кадры со свадьбы Аббосбека Файзуллаева (видео)

Сегодня, 10 июля, проходит свадебное торжество футболиста национальной сборной Узбекистана Аббосбека Файзуллаева. Первые видео и фотографии с этого радостного события широко распространились в социальных сетях и привлекли внимание поклонников.

На опубликованных кадрах видно, как Аббосбек Файзуллаев в свадебном костюме находится в кругу семьи, фотографируясь на память с родителями и близкими. Также можно заметить, как он готовится к церемонии «куёв-навкар» (сопровождение жениха), держа в руках специально подготовленный для невесты букет.

На видео запечатлены близкие друзья и товарищи футболиста, которые находятся рядом с ним и принимают активное участие в предсвадебной подготовке. Эти моменты, наполненные искренней и приподнятой атмосферой, были тепло встречены фанатами.

В комментариях тысячи подписчиков поздравляют Аббосбека Файзуллаева с этим незабываемым днем, желая молодой семье долгой жизни, счастья, взаимной любви и согласия.

Аббосбек Файзуллаев родился 3 октября 2003 года в Сайхунабадском районе Сырдарьинской области.