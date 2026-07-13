Шохрух Мирзо и Ойшахон впервые стали родителями

·38·Культура
Шохрух Мирзо и Ойшахон впервые стали родителями

Старший внук народного артиста Узбекистана Мухаммадали Абдукундузова, актер Шохрух Мирзо Абдукундузов и блогер Ойшахон впервые познали радость родительства.

Радостной новостью Ойшахон поделилась на своей странице в социальной сети. Она опубликовала видео с малышом, сопроводив его искренним комментарием.

"30.06.2026. Добро пожаловать, мой малыш, в нашу полную любви семью. Пусть Господь бережет тебя от дурного глаза. Ма шаа Аллах", — написала блогер.

За короткое время это видео набрало тысячи просмотров. Поклонники и пользователи социальных сетей поздравляют молодую семью с пополнением, желая ребенку здоровья, счастья и светлого будущего. В комментариях многие выразили свои искренние пожелания, отметив, что новый член семьи принесет родителям только радость.

Шохрух Мирзо АбдукундузовМухаммадали АбдукундузовУзбекистанОйшахон
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