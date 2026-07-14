Дуэт Юлдуз Турдиевой и афганского певца Кайса Ульфата снова в центре внимания (видео)

·82·Культура
Дуэт Юлдуз Турдиевой и афганского певца Кайса Ульфата снова в центре внимания (видео)

В Узбекистане заслуженная артистка Юлдуз Турдиева хорошо известна поклонникам своим творческим сотрудничеством с различными исполнителями. На этот раз артистка опубликовала на своей странице в Instagram короткий видеоролик из дуэта под названием «Qalb e Shekasta», исполненного с афганским певцом Кайсом Ульфатом.

Певица подписала видео словами «Qalb e Shekasta». Как выяснилось, эта песня уже была представлена вниманию слушателей и опубликована на платформе YouTube 20 декабря 2025 года.

За это время песня завоевала любовь слушателей и на сегодняшний день набрала более 900 тысяч прослушиваний. Это свидетельствует о том, что интерес к дуэту по-прежнему остается высоким.

В комментариях в социальных сетях поклонники особо отметили гармонию голосов двух исполнителей, написав, что дуэт получился очень трогательным. Многие высоко оценили это творческое сотрудничество и пожелали Юлдуз Турдиевой и Кайсу Ульфату новых творческих успехов.

Юлдуз ТурдиеваКайс УлфатУзбекистанYouTubeInstagram
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