Брат Абдукодира Хусанова оказался в центре внимания из-за видео со свадьбы

·76·Культура
Брат Абдукодира Хусанова оказался в центре внимания из-за видео со свадьбы

Участие брата защитника национальной сборной Узбекистана Абдукодира Хусанова в свадебной церемонии Аббосбека Файзуллаева широко обсуждается в социальных сетях.

На видео и фотографиях со свадьбы видно, как брат Абдукодира Хусанова в приподнятом настроении общается с гостями. Эти кадры за короткое время распространились в соцсетях и привлекли внимание множества пользователей.

Пользователи социальных сетей особо отмечают внешнее сходство братьев. Некоторые в комментариях пишут о том, что брат футболиста довольно озорной и открытый человек.

Как известно, на свадебной церемонии Аббосбека Файзуллаева присутствовал ряд известных в узбекском футболе спортсменов и близких друзей. Видео с мероприятия до сих пор активно обсуждаются и распространяются болельщиками в социальных сетях.

Абдуқодир ҲусановАббосбек ФайзуллаевЎзбекистон
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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