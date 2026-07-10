Брат Абдукодира Хусанова оказался в центре внимания из-за видео со свадьбы

Участие брата защитника национальной сборной Узбекистана Абдукодира Хусанова в свадебной церемонии Аббосбека Файзуллаева широко обсуждается в социальных сетях.

На видео и фотографиях со свадьбы видно, как брат Абдукодира Хусанова в приподнятом настроении общается с гостями. Эти кадры за короткое время распространились в соцсетях и привлекли внимание множества пользователей.

Пользователи социальных сетей особо отмечают внешнее сходство братьев. Некоторые в комментариях пишут о том, что брат футболиста довольно озорной и открытый человек.

Как известно, на свадебной церемонии Аббосбека Файзуллаева присутствовал ряд известных в узбекском футболе спортсменов и близких друзей. Видео с мероприятия до сих пор активно обсуждаются и распространяются болельщиками в социальных сетях.