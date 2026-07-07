Похудевшая со 140 до 70 килограммов Муборак Абдуллаева вернулась к творчеству

Блогер и актриса Муборак Абдуллаева, когда-то завоевавшая любовь зрителей своими веселыми образами, после долгого перерыва вернулась на экраны. На этот раз она пришла не одна — вместе со своей 78-летней бабушкой Хурсандой-ая она стала гостьей студии «Daryo», где состоялся искренний и жизненный разговор.

В ходе беседы Муборак Абдуллаева откровенно рассказала о кардинальных переменах в своей жизни. По ее словам, сегодняшняя Муборак совершенно отличается от той, которую зрители видели на экране раньше.

«Сегодня, когда я смотрю свои старые видео, я не узнаю ту Муборак. Моя внешность, характер, мышление и мировоззрение полностью изменились. Если мне предложат снова сыграть те роли, я скажу, что не смогу этого сделать. В те времена у меня были особая юношеская энергия и задор. А сейчас, глядя на себя на экране, я удивляюсь: неужели это была я?» — сказала она.

Муборак подчеркнула, что одно из самых больших изменений связано с ее весом. Она рассказала, что похудела со 140 до 70 килограммов, отметив, что этот процесс изменил не только ее внешность, но и всю жизнь.

«После того как я похудела со 140 до 70 килограммов, словно изнутри меня вышел другой человек. Муборак, которая весело бегала по экранам и воплощала образы невесток и свекровей, как будто осталась в прошлом. Одно время я даже потеряла себя. После этого я начала заново открывать себя. Теперь в моей жизни появились другие интересы. Раньше я совсем не интересовалась изучением языков, а сейчас учу новые. Я начала работать над собой в духовном и моральном плане», — говорит она.

Беседа была наполнена не только творчеством, но и темами семьи и воспитания. Хурсанда-ая, опираясь на свой многолетний жизненный опыт, поделилась искренними мыслями о воспитании дочерей, любви и согласии в семье, женском терпении, ревности и отношениях между свекровью и невесткой.

Зрители получили возможность не только увидеть возвращение Муборак Абдуллаевой к творчеству, но и познакомиться с ее совершенно новыми взглядами на жизнь.