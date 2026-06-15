Юлдуз Турдиева: ложки прилипали к моим рукам (видео)

Заслуженная артистка Узбекистана Юлдуз Турдиева поделилась интересными воспоминаниями о необычных способностях, которые наблюдались у неё в детстве.

По словам певицы, в юности к её рукам легко прилипали различные металлические предметы, включая ложки и монеты. Эта особенность вызывала удивление у окружающих.

Юлдуз Турдиева также рассказала, что её мать помнит необычные случаи, связанные со здоровьем детей. По её словам, иногда после легкого массажа ног, сделанного матерью, дети чувствовали себя значительно лучше.

Певица подчеркнула, что воспринимает эти случаи не как чудо, а как одну из интересных историй, встретившихся ей в жизни.