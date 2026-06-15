Юлдуз Турдиева: ложки прилипали к моим рукам (видео)

·0·Культура
Юлдуз Турдиева: ложки прилипали к моим рукам (видео)

Заслуженная артистка Узбекистана Юлдуз Турдиева поделилась интересными воспоминаниями о необычных способностях, которые наблюдались у неё в детстве.

По словам певицы, в юности к её рукам легко прилипали различные металлические предметы, включая ложки и монеты. Эта особенность вызывала удивление у окружающих.

Юлдуз Турдиева также рассказала, что её мать помнит необычные случаи, связанные со здоровьем детей. По её словам, иногда после легкого массажа ног, сделанного матерью, дети чувствовали себя значительно лучше.

Певица подчеркнула, что воспринимает эти случаи не как чудо, а как одну из интересных историй, встретившихся ей в жизни.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Ахад Каюм раскрыл секреты кино и доходовАхад Каюм раскрыл секреты кино и доходовСегодня, 15:09Шахзод Султанов дал предсвадебный плов для близких (видео)Шахзод Султанов дал предсвадебный плов для близких (видео)Сегодня, 10:20Свадебное приглашение Шахло Салаевой вызвало ажиотаж в социальных сетях (видео)Свадебное приглашение Шахло Салаевой вызвало ажиотаж в социальных сетях (видео)Сегодня, 10:04Юлдуз Усмоновой подарили новый дорогой автомобиль (видео)Юлдуз Усмоновой подарили новый дорогой автомобиль (видео)Сегодня, 09:43Джамшид Бободжонов отметил день рождения в кругу близких (видео)Джамшид Бободжонов отметил день рождения в кругу близких (видео)Сегодня, 09:21«Каждый день на меня сыпались деньги» — танцовщица Муаззам Гафурова рассказала, почему оставила танцы«Каждый день на меня сыпались деньги» — танцовщица Муаззам Гафурова рассказала, почему оставила танцыСегодня, 09:18
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Культура новости

Неожиданный поворот на концерте группы «Уммон» в Фергане
Неожиданный поворот на концерте группы «Уммон» в Фергане
Шахзода удивила поклонников, появившись на подиуме с невесткой
Шахзода удивила поклонников, появившись на подиуме с невесткой
Возраст будущей супруги Шахзода Султонова обсуждают в социальных сетях
Возраст будущей супруги Шахзода Султонова обсуждают в социальных сетях
Муниса Ризаева раскрыла цены на выступления на свадьбах: в соцсетях начались споры
Муниса Ризаева раскрыла цены на выступления на свадьбах: в соцсетях начались споры
Новый дуэт Ботира Кодирова и Шахло Салаевой под названием «Ксоразмнинг кизлари»!
Новый дуэт Ботира Кодирова и Шахло Салаевой под названием «Ксоразмнинг кизлари»!
Женисбек Пиязов ворвался на концерт Озоды Нурсаидовой, ситуация накаляется!
Женисбек Пиязов ворвался на концерт Озоды Нурсаидовой, ситуация накаляется!
Муниса Ризаева впервые откровенно рассказала о разнице в возрасте с мужем
Муниса Ризаева впервые откровенно рассказала о разнице в возрасте с мужем
Гули Асалходжаева в третий раз стала бабушкой
Гули Асалходжаева в третий раз стала бабушкой