Юлдуз Усмонова, купившая новый автомобиль, отдала старый дочери (видео)

Народная артистка Узбекистана Юлдуз Усмонова вновь привлекла внимание поклонников своей любовью и заботой о семье. В связи с тем, что Юлдуз Усмоновой недавно подарили новый автомобиль, она подарила свою прежнюю машину дочери Нилуфар Усмоновой.

Как стало известно, этот подарок стал одним из неожиданных и радостных событий для членов семьи. Нилуфар Усмонова с удовольствием приняла это внимание со стороны матери.