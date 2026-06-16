Юлдуз Усмонова, купившая новый автомобиль, отдала старый дочери (видео)

·32·Культура
Юлдуз Усмонова, купившая новый автомобиль, отдала старый дочери (видео)

Народная артистка Узбекистана Юлдуз Усмонова вновь привлекла внимание поклонников своей любовью и заботой о семье. В связи с тем, что Юлдуз Усмоновой недавно подарили новый автомобиль, она подарила свою прежнюю машину дочери Нилуфар Усмоновой.

Как стало известно, этот подарок стал одним из неожиданных и радостных событий для членов семьи. Нилуфар Усмонова с удовольствием приняла это внимание со стороны матери.

Юлдуз УсмановаНилуфар УсмановаУзбекистан
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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