Певица Нигора в новом направлении: специальное обращение к сборной Узбекистана
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В последние дни певица Нигора привлекла внимание поклонников тем, что сосредоточилась на новом направлении в своей творческой деятельности. Среди широко распространяющихся в социальных сетях видео становятся популярными и ролики, посвященные поддержке национальной сборной Узбекистана.
В этом процессе певица Нигора также приняла активное участие, выразив свою поддержку сборной. Эта инициатива была позитивно встречена фанатами и вызвала широкое обсуждение в соцсетях.
В своем комментарии певица обратилась к поклонникам следующим образом:
«Узбекистан, вперед, не сдаемся. Как вы думаете, какой будет счет? Пишите в комментариях».
Данный пост быстро разлетелся среди пользователей, вызвав множество мнений и прогнозов.
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