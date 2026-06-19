Певица Нигора в новом направлении: специальное обращение к сборной Узбекистана

·1·Культура
Певица Нигора в новом направлении: специальное обращение к сборной Узбекистана

В последние дни певица Нигора привлекла внимание поклонников тем, что сосредоточилась на новом направлении в своей творческой деятельности. Среди широко распространяющихся в социальных сетях видео становятся популярными и ролики, посвященные поддержке национальной сборной Узбекистана.

В этом процессе певица Нигора также приняла активное участие, выразив свою поддержку сборной. Эта инициатива была позитивно встречена фанатами и вызвала широкое обсуждение в соцсетях.

В своем комментарии певица обратилась к поклонникам следующим образом:

«Узбекистан, вперед, не сдаемся. Как вы думаете, какой будет счет? Пишите в комментариях».

Данный пост быстро разлетелся среди пользователей, вызвав множество мнений и прогнозов.

НигораУзбекистанСборная УзбекистанаМузыкаСпорт
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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