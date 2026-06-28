Раскрыты неожиданные факты о любви Тейлор Свифт и Трэвиса Келси

Отношения Тейлор Свифт и звезды американского футбола Трэвиса Келси стали одной из самых обсуждаемых пар в современном шоу-бизнесе. Однако появились новые подробности о первых месяцах их истории любви. По некоторым данным, на начальном этапе отношения не были такими серьезными, как сейчас.

Как стало известно, Трэвис Келси первым проявил интерес к Тейлор Свифт. В июле 2023 года он посетил концерт в Канзас-Сити Эрас Тур и попытался передать певице свой номер телефона, написав его на браслете дружбы. Однако в то время Свифт не ответила взаимностью.

Позже Келси в своем подкасте Нев Хеигхтс вспомнил об этом случае, отметив, что певица не встречается ни с кем до или после концерта, так как должна беречь голос для исполнения 44 песен. Он даже в шутку признал, что воспринял эту ситуацию на свой счет.

Спустя два месяца ряд изданий сообщил, что пара тайно встречается. Однако Даилй Маил со ссылкой на несколько источников утверждает, что в первые месяцы отношений Келси не искал ничего серьезного.

По данным издания, в то время он встречался с другими девушками и еще не воспринимал отношения с Тейлор Свифт всерьез.

Другой источник сообщил, что Келси воспринимал попытку оставить номер телефона на браслете скорее как шутку и не думал, что это перерастет в настоящие отношения.

Кроме того, Даилй Маил сообщает, что некоторые источники утверждают, будто на первых порах американский футболист не всегда сразу отвечал на сообщения Тейлор Свифт.

«Он не избегал Тейлор. Но человек, который не ищет серьезных отношений, не обязан спешить с ответом на каждое сообщение. Он просто жил жизнью обычного футболиста», — заявил один из источников.

Другой собеседник добавил: «Трэвис тогда не планировал серьезных отношений. Но как только роман с Тейлор Свифт начался, он сразу стал серьезным».

Источники отмечают, что пара решила официально посвятить себя друг другу только в сентябре 2023 года.

В течение следующих двух лет их отношения только укреплялись. В августе 2025 года стало известно о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси.

В настоящее время зарубежные СМИ сообщают, что свадебная церемония пары запланирована на канун праздника 4 июля, в честь Дня независимости США.

Согласно информации, 2 июля в нью-йоркском комплексе Мадисон Square Гарден состоится репетиционный ужин с участием близких родственников и лучших друзей. Ожидается, что в нем примут участие около 100 гостей.

А 3 июля пройдут основные свадебные торжества. По данным источников, приглашения получили от 1000 до 2000 гостей.

Отмечается, что свадьбу организует известный свадебный распорядитель Марк Сид. Источники сообщают, что он ведет подготовительные работы с Тейлор Свифт и Трэвисом Келси уже несколько месяцев.

Ранее распространялись слухи, что свадьба состоится 13 июня в знаменитом отеле Океан Хусе в штате Род-Айленд. Некоторые источники даже утверждали, что Свифт выплатила крупную сумму другой невесте, чтобы освободить забронированное на эту дату место.

Однако позже появилась информация, что пара выбрала другое место, чтобы принять больше гостей.

Издания пишут, что на свадьбе ожидаются такие звезды, как Селена Гомес, Эд Ширан, Зои Кравиц, Суки Уотерхаус, Карли Клосс, участницы группы Хаим и Джиджи Хадид.

По некоторым данным, Тейлор Свифт лично приглашала гостей по телефону, а для тех, кто принял приглашение, было подготовлено строгое соглашение о конфиденциальности.