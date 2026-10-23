Егор Крид может сесть на 5 лет из-за нового клипа: в чем причина?

Российский певец Егор Крид оказался в центре скандала из-за наряда, в котором он снялся в новом клипе на песню «Милый ублюдок». На одежде было изображено измененное лицо главного героя-подростка Флеры Гайшуна из советского фильма «Иди и смотри». Добавление на изображение татуировок и пирсинга вызвало критику.

Глава Лиги безопасного интернета России Екатерина Мизулина заявила, что данный инцидент может быть квалифицирован в рамках статьи закона о реабилитации нацизма. Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Крид принес извинения, заявив, что не смотрел фильм и не знал о значении изображения на одежде. На данный момент подтвержденной информации о возбуждении уголовного дела в отношении певца нет. Поэтому разговоры о его возможном тюремном заключении пока остаются лишь вероятным сценарием.