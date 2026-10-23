Егор Крид может сесть на 5 лет из-за нового клипа: в чем причина?

·6·Культура
Егор Крид может сесть на 5 лет из-за нового клипа: в чем причина?

Российский певец Егор Крид оказался в центре скандала из-за наряда, в котором он снялся в новом клипе на песню «Милый ублюдок». На одежде было изображено измененное лицо главного героя-подростка Флеры Гайшуна из советского фильма «Иди и смотри». Добавление на изображение татуировок и пирсинга вызвало критику.

Глава Лиги безопасного интернета России Екатерина Мизулина заявила, что данный инцидент может быть квалифицирован в рамках статьи закона о реабилитации нацизма. Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Крид принес извинения, заявив, что не смотрел фильм и не знал о значении изображения на одежде. На данный момент подтвержденной информации о возбуждении уголовного дела в отношении певца нет. Поэтому разговоры о его возможном тюремном заключении пока остаются лишь вероятным сценарием.

Егор КридЕкатерина МизулинаИди и смотриЛига безопасного интернета
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Афруза порадовала поклонников клипом «Тополмайсиз» (видео)Афруза порадовала поклонников клипом «Тополмайсиз» (видео)6 сентября 12:13Стала известна стоимость ИИ-клипа Малики Равшановой «Кутаман»Стала известна стоимость ИИ-клипа Малики Равшановой «Кутаман»16 мая 02:39Новый клип «Тикир-тикир» певца Восидбека подарит вам настроение (видео)Новый клип «Тикир-тикир» певца Восидбека подарит вам настроение (видео)7 июня 23:41Муниса Ризаева привлекла внимание фанатов трендовым клипом «Бевафо»!Муниса Ризаева привлекла внимание фанатов трендовым клипом «Бевафо»!22 мая 20:41Гайбулла Турсунов удивил поклонников премьерой нового клипа КомилаГайбулла Турсунов удивил поклонников премьерой нового клипа Комила28 апреля 12:53Звезда «Чужого» и «Лучшего стрелка» Том Скерритт скончался в возрасте 93 летЗвезда «Чужого» и «Лучшего стрелка» Том Скерритт скончался в возрасте 93 летСегодня 15:51
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Культура новости

Дан ответ на вопросы «Когда свадьба?» Жавохиру Синдарову
Дан ответ на вопросы «Когда свадьба?» Жавохиру Синдарову
Муниса Ризаева рассказала об отношениях до замужества
Муниса Ризаева рассказала об отношениях до замужества
Озода Нурсаидова прокомментировала ситуацию с возвратом денег за билеты на отмененный концерт
Озода Нурсаидова прокомментировала ситуацию с возвратом денег за билеты на отмененный концерт
Мурод Назаров женил старшего сына: подробности со свадьбы
Мурод Назаров женил старшего сына: подробности со свадьбы
Севинч Исмоилова открыто рассказала о самом трагическом случае в своей жизни, который скрывала 8 лет
Севинч Исмоилова открыто рассказала о самом трагическом случае в своей жизни, который скрывала 8 лет
Муж Азизы Якубовой вышел на свободу
Муж Азизы Якубовой вышел на свободу
Муниса Ризаева развелась? Певица сообщила, что приняла решение по поводу выбора мужа
Муниса Ризаева развелась? Певица сообщила, что приняла решение по поводу выбора мужа
Рекхе 72 года: любовь с Амитабхом Баччаном и трагическая судьба
Рекхе 72 года: любовь с Амитабхом Баччаном и трагическая судьба