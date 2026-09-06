Афруза порадовала поклонников клипом «Тополмайсиз» (видео)

Певица Афруза представила поклонникам новый видеоклип. Клип на песню артистки «Тополмайсиз» был презентован 4 сентября на YouTube-канале исполнительницы.

Клип за короткое время привлек внимание зрителей и был тепло встречен фанатами. В разделе комментариев под видео пользователи оставили положительные отзывы о новой творческой работе певицы.

Поклонники пожелали Афрузе творческих успехов и выразили надежду на то, что она и впредь будет создавать еще более содержательные и трогающие душу песни.

Новая песня и клип исполнительницы стали очередной новинкой в ее творческой деятельности.