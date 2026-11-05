Гайбулла Турсунов прояснил слухи об отношениях с Жасмин

·2·Культура
Гайбулла Турсунов прояснил слухи об отношениях с Жасмин

Видеоролики и творческое сотрудничество певца Гайбуллы Турсунова с Жасмин вызывают у подписчиков множество вопросов. Некоторые поклонники решили, что они влюблены, а другие интересуются, как на подобные видео реагирует супруга артиста, зная, что у него есть семья.

В интервью изданию «Daryo» Гайбулла Турсунов, отвечая на эти вопросы, подчеркнул, что женат и что его отношения с Жасмин — как у брата с сестрой. По его словам, жена не против их совместного творчества и не ревнует в этом плане.

«Моя жена не ревнует меня к Жасмин, потому что мы с ней как брат и сестра. Но к другим она меня ревнует, Жасмин — исключение», — сказал певец.

Артист отметил, что супруга с пониманием относится к его творческой деятельности и воспринимает работу с Жасмин как обычное дело. Певец добавил, что сотрудничает не только с Жасмин, но и с Гульорой, Тохиром и Билолом.

Таким образом, певец прояснил домыслы об отношениях с Жасмин, еще раз подчеркнув, что между ними существует исключительно творческое сотрудничество.

Гайбулла ТурсуновЖасминУзбекский шоу-бизнес
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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