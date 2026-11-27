Турецкий актер и певец Эмре Алтуг столкнулся с серьезными проблемами из-за скандала вокруг незаконного строительства. Ему грозит тюремное заключение сроком от 3 до 10 лет.

В турецком шоу-бизнесе в последнее время участились различные скандалы, связанные со знаменитостями. В то время как большинство звезд пытаются решить проблемы, связанные с последствиями антинаркотической операции «Рассвет», актер сериала «Зимородок» Эмре Алтуг оказался в центре внимания общественности по совершенно другой причине.

Как стало известно, актер вел строительные работы на своем участке в охраняемой зоне в турецком регионе Чешме. Однако в процессе строительства были нарушены требования утвержденного проекта. В ходе соответствующих проверок были выявлены самовольно возведенные бассейн, техническое помещение для его оборудования, стены, а также одноэтажные постройки.

После этого местные власти потребовали снести данные сооружения. Однако невыполнение этого требования в установленный срок еще больше осложнило ситуацию.

Какое наказание может грозить актеру?

В связи с этим инцидентом прокуратура требует приговорить Эмре Алтуга к тюремному заключению на срок от 3 до 10 лет. Однако на данный момент это лишь требование прокуратуры, направленное в суд, и вина актера в суде еще окончательно не доказана.

Адвокаты Эмре Алтуга могут выдвинуть линию защиты против обвинений и добиться смягчения наказания в ходе судебного процесса. Поскольку в Турции уделяется серьезное внимание вопросам охраны культурного и природного наследия, данное дело с участием известного актера вызвало широкий общественный резонанс.

Как Эмре Алтуг ответил на обвинения?

Актер не стал хранить молчание и выразил свою позицию по поводу сложившейся ситуации. По его словам, местные власти своевременно не уведомили его о нарушении строительных норм. Поэтому он не успел принять необходимые меры и устранить проблему.

Эмре Алтуг также сообщил, что перед началом строительства запрашивал все необходимые разрешения. По его словам, никто не предупреждал его о том, что строительные работы на данной территории запрещены.

«Узнав об этом, я обратился в суд с требованием отменить решение муниципалитета. Потому что муниципалитет не имеет полномочий выдавать разрешение на строительство в охраняемой зоне», — заявил Эмре Алтуг.

Чтобы подкрепить свою позицию, актер также обратил внимание на процесс, предшествовавший строительству, и имеющиеся документы. Он подчеркнул, что в первоначальном заключении было указано об отсутствии каких-либо препятствий для ведения строительных работ.

«В заключении было указано, что препятствий для ведения строительных работ нет. Поэтому говорить о наличии состава преступления нельзя», — сказал актер.

На данный момент судьба Эмре Алтуга зависит от результатов судебного процесса. Если предъявленные ему обвинения подтвердятся в суде, актер может быть лишен свободы на срок не менее трех лет. По этой причине скандал с участием звезды «Зимородка» остается в центре внимания турецкой общественности и поклонников.