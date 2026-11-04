Хусноре Шодиевой 33 года: торт на день рождения привел ее в восторг

Телеведущая, блогер и певица Хуснора Шодиева вчера, 3 ноября, отметила свое 33-летие. В социальных сетях распространились веселые и трогательные видеоролики, на которых запечатлено празднование ее дня рождения.

На опубликованных в сети кадрах видно, что день рождения Хусноры прошел в широком кругу и в приподнятом настроении. На празднике присутствовали представители сферы искусства, которые поздравили певицу с днем рождения и разделили с ней радость.

Одним из самых запоминающихся моментов торжества стал специальный торт, приготовленный для Хусноры. Он привлек всеобщее внимание. Увидев торт, Хуснора не смогла скрыть своего удивления и волнения, у нее даже выступили слезы. Этот трогательный момент был запечатлен на видео и также привлек внимание подписчиков.

В комментариях в социальных сетях поклонники поздравляют Хуснору с 33-летием, желая ей крепкого здоровья, счастья и творческих успехов.

Для справки: Хуснора Шодиева родилась 3 ноября 1993 года в семье музыканта и организатора свадеб Рано Ортиковой. Она старшая из трех дочерей в семье. У Хусноры есть сестры Мадина и Зайнаб.

2 ноября Хуснора представила своим поклонникам на YouTube-канале новую творческую работу — песню под названием «Sevgin».