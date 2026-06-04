Пожар в отеле Нью-Дели унес жизни 21 человека

·44·Мир
Пожар в отеле Нью-Дели унес жизни 21 человека

3 июня в одном из отелей района Малвия Нагар на юге Нью-Дели произошел крупный пожар. Инцидент быстро распространился и привел к тяжелым последствиям.

По официальным данным, в результате трагедии погиб 21 человек, еще 47 получили ранения различной степени тяжести. Сообщается, что среди жертв более 15 иностранных граждан.

По предварительным данным, пожар возник в ресторане отеля при включении электрической плиты. Огонь быстро охватил все здание, а то, что это произошло во время сна гостей, усугубило ситуацию.

На место происшествия оперативно прибыли пожарные службы. Для ликвидации возгорания было привлечено 8 единиц техники, и после продолжительных усилий огонь был полностью потушен.

По данному факту соответствующие органы ведут расследование. Нарендра Моди выразил соболезнования семьям погибших и сообщил о выделении материальной помощи и компенсаций пострадавшим.

Нью-ДелиМалвия-НагарНарендра Моди
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Charos
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