Необычная мелодия из пластиковых бутылок поразила всех (видео)

Немецкая музыкантка Виви Василева демонстрирует на сцене необычное выступление, поражающее зрителей. Стоя перед симфоническим оркестром, она превращает обычные пластиковые бутылки в музыкальные инструменты и исполняет неповторимые мелодии.

Этот проект создан композитором Грегором Майрхофером и получил название «Рекйклинг Конкерто». Произведение привлекает внимание к одной из самых актуальных проблем современного мира — загрязнению планеты пластиковыми отходами. Таким образом, музыка становится не только искусством, но и средством экологического просвещения.

Во время выступлений Виви Василева точно настраивает давление воздуха в пластиковых бутылках, чтобы получить определенные ноты. Ударяя по ним различными способами, она извлекает необычные, но очень гармоничные и звонкие звуки. В результате зрители воочию видят, как из обычных отходов создается произведение искусства.

Этот проект является ярким примером гармонии искусства и экологии, который не только удивляет зрителей, но и побуждает их изменить свое отношение к окружающей среде.