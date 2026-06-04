Необычная мелодия из пластиковых бутылок поразила всех (видео)

·88·Мир
Необычная мелодия из пластиковых бутылок поразила всех (видео)

Немецкая музыкантка Виви Василева демонстрирует на сцене необычное выступление, поражающее зрителей. Стоя перед симфоническим оркестром, она превращает обычные пластиковые бутылки в музыкальные инструменты и исполняет неповторимые мелодии.

Этот проект создан композитором Грегором Майрхофером и получил название «Рекйклинг Конкерто». Произведение привлекает внимание к одной из самых актуальных проблем современного мира — загрязнению планеты пластиковыми отходами. Таким образом, музыка становится не только искусством, но и средством экологического просвещения.

Во время выступлений Виви Василева точно настраивает давление воздуха в пластиковых бутылках, чтобы получить определенные ноты. Ударяя по ним различными способами, она извлекает необычные, но очень гармоничные и звонкие звуки. В результате зрители воочию видят, как из обычных отходов создается произведение искусства.

Этот проект является ярким примером гармонии искусства и экологии, который не только удивляет зрителей, но и побуждает их изменить свое отношение к окружающей среде.

Виви ВасилеваГрегор МайрхоферRecycling Concerto
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Charos
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