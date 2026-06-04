«Манчестер Сити» намерен подписать талантливого вратаря «Милана»

·198·Спорт
«Манчестер Сити» намерен подписать талантливого вратаря «Милана»
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По мере приближения летнего трансферного окна в европейском футболе обостряется скрытая борьба между грандами. Действующий вице-чемпион Англии «Манчестер Сити» близок к очередному перспективному трансферу для укрепления своего будущего. По последним данным известного итальянского инсайдера и спортивного журналиста Николо Скиры, 18-летний талантливый голкипер «Милана» Алессандро Лонгони находится в шаге от подписания официального контракта с английским грандом.

Если в последние мгновения не возникнет серьезных непредвиденных обстоятельств, одаренный страж ворот вскоре присоединится к «горожанам» на правах свободного агента, то есть абсолютно бесплатно.

Быстрое решение и прощание с «Миланом»

Несмотря на юный возраст, Алессандро Лонгони, демонстрирующий высокое мастерство среди сверстников, принял твердое решение не продлевать действующий контракт с «россонери» (миланцами), который истекает 30 июня текущего года.

До этого момента Лонгони прошел следующие этапы в системе «Милана»:

  • Выступления за молодежную команду: Добился стабильного прогресса в академии клуба и юношеских составах;

  • Участие в дублирующем составе: Провел ряд содержательных матчей за резервную команду.

Однако из-за высокой конкуренции он так и не успел дебютировать в официальном матче за основной состав миланцев в Серии А. Теперь он намерен испытать удачу на английской земле.

Итоги прошедшего сезона для обеих команд

Завершившийся футбольный год сложился для этих двух крупных клубов по-разному. «Манчестер Сити» под руководством Пепа Гвардиолы занял второе место в ожесточенной борьбе Английской Премьер-лиги (АПЛ), тогда как «Милан», не сумевший продемонстрировать ожидаемую стабильность в итальянской Серии А, был вынужден завершить сезон на пятой строчке.

Фундамент будущего: Энцо Мареска высоко оценивает мастерство молодого и рослого итальянского голкипера и ставит цель вывести его на уровень основного вратаря команды в будущем. Эта сделка, осуществляемая со свободным агентом, рассматривается как очередная финансовая и тактическая победа руководства «горожан».

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Манчестер СитиМиланАлессандро ЛонгониНиколо СкираПеп ГвардиолаЭнцо Мареска
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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