Особый «метод воспитания» слонов обсуждается в соцсетях

·98·Мир
Особый «метод воспитания» слонов обсуждается в соцсетях

Очередное видео, распространившееся в социальных сетях, привлекло внимание миллионов пользователей. На нем запечатлено, как мама-слониха мягко подталкивает своего детеныша вперед, отправляя его поздороваться с другой взрослой особью.

Ситуация на видео напомнила многим человеческие традиции этикета и воспитания. Некоторые пользователи в шутку пишут, что слонята тоже вынуждены ходить на встречи с подругами своей матери.

По словам экспертов, это не случайность. Слоны с детства приучают молодое поколение к общению со старшими, чтобы укреплять социальные связи внутри стада и формировать взаимное доверие.

Ученые подчеркивают, что слоны — одни из самых социальных и умных животных в мире. Они узнают членов своей семьи, заботятся друг о друге и способны проявлять сложные эмоции. Поэтому такие «ритуалы приветствия» играют важную роль в поддержании сплоченности стада.

Слон
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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