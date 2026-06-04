Притворяющийся мёртвым ягнёнок взорвал интернет (видео)

·258·Мир
Притворяющийся мёртвым ягнёнок взорвал интернет (видео)

Видео о необычном ягнёнке вызвало большой резонанс в китайских социальных сетях.

Как выяснилось, один китайский фермер вывел на рынок четырёх ягнят на продажу. Трое из них были быстро проданы. Однако четвёртый ягнёнок начал вести себя странно при приближении покупателей.

Он внезапно упал на землю и лежал без признаков жизни. Увидев это, покупатели подумали, что животное больно, и отказались его покупать. Самое интересное то, что как только люди уходили, ягнёнок тут же вскакивал и начинал прыгать и играть, как ни в чём не бывало.

Фермер снял этот курьёзный случай на видео и выложил его в интернет. За короткое время ролик набрал миллионы просмотров и поразил пользователей.

История стала настолько популярной, что, по слухам, хозяин в итоге передумал продавать ягнёнка.

Китай
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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