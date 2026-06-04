Джастин Бибер удивил фанатов в ресторане (видео)

·328·Культура
Джастин Бибер удивил фанатов в ресторане (видео)

Известный певец Джастин Бибер приятно удивил своих поклонников неожиданным и искренним поступком во время отдыха с женой и близкими друзьями в ресторане Эскуела Такуериа в Лос-Анджелесе.

Как выяснилось, певец заметил за соседним столиком фанатов, отмечавших день рождения. После этого он без колебаний подошел к ним, присоединился к празднику и вместе с ними спел поздравительную песню.

Судя по видео, от такого неожиданного визита фанаты сначала замерли от удивления, а затем с огромной радостью подпели исполнителю. Их эмоции и счастье ярко запечатлены в кадре.

Это видео, быстро распространившееся в социальных сетях, было тепло встречено многими пользователями. Наблюдатели особо отмечают искренность, простоту и уважение Джастина Бибера к своим поклонникам.

Этот случай еще раз показал, насколько важны для фанатов даже простые человеческие поступки известных звезд.

Джастин БиберЛос-АнджелесEscuela Taqueria
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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