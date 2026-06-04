Риск сильных дождей в Центральной Азии летом может возрасти

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Риск сильных дождей в Центральной Азии летом может возрасти

Потепление вод Тихого океана в экваториальной зоне и в Центральной Азии: какая может быть связь между погодой в этих регионах? На первый взгляд эти территории кажутся далёкими и не связанными друг с другом. Однако прогнозируется, что летом 2026 года эти природные процессы могут взаимодействовать.

Всемирная метеорологическая организация ООН спрогнозировала возможную активизацию мощного климатического сдвига — аномалии Эль-Ниньо — в ближайшие месяцы. По мнению экспертов, это явление повлияет на глобальные погодные системы и может резко изменить температуру, влажность и количество осадков в отдельных регионах.

Из-за антропогенных факторов атмосфера и гидросфера уже значительно нагрелись. Поэтому такие природные климатические явления, как Эль-Ниньо, могут привести к ещё более серьёзным последствиям. Этим летом регион Центральной Азии также может оказаться под воздействием этого процесса.

Согласно прогнозам, Центральная Азия, наряду с югом США, упоминается как один из ключевых регионов, где возможны сильные и разрушительные дожди. Это повышает риск селей, наводнений, ущерба сельскому хозяйству и проблем с транспортной инфраструктурой.

Как природный процесс, начавшийся за океаном, может повлиять на климатический баланс нашего региона? Главный вопрос заключается в том, что одно изменение в глобальной климатической системе вызывает цепную реакцию и в других регионах.

Тихий океанЦентральная АзияВсемирная метеорологическая организацияЭль-НиньоСША
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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Риск сильных дождей в Центральной Азии летом может возрасти – Zamin.uz, 04.06.2026