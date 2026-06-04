Starlink начал борьбу с мошенниками: терминалы отключаются по всему миру

·73·Технологии
Starlink начал борьбу с мошенниками: терминалы отключаются по всему миру

Команда Starlink выступила с официальным заявлением, сообщив об активном сотрудничестве с правоохранительными органами и технологическими компаниями для выявления и отключения терминалов, используемых в незаконной деятельности, в частности в масштабных онлайн-мошенничествах и криптоскамах. Компания принимает меры по превентивной блокировке подозрительных устройств, чтобы гарантировать использование своих услуг исключительно в благих целях. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Эти меры были предприняты по итогам первой «Недели борьбы с мошенничеством», проведенной Министерством юстиции США. В рамках данной операции в сотрудничестве с частным сектором были пресечены сети кибер- и криптомошенничества в Юго-Восточной Азии. В результате операции было заблокировано более 1,4 млн мошеннических аккаунтов, заморожена криптовалюта на сумму 3,8 млн долларов, а в Таиланде арестована группа преступников.

Технология Starlink обеспечивает высокоскоростным интернетом самые удаленные уголки планеты — от морских судов и самолетов до деревень, где ранее не было стабильной связи. Именно поэтому преступники пытаются использовать эти возможности в своих корыстных целях.

Напомним, ранее авиакомпания Унитед Аирлинес объявила о масштабном внедрении интернета Starlink на своих самолетах. Кроме того, ожидается, что компании Starlink будет разрешено участвовать в торгах по мобильному спутниковому спектру в Европе.

StarlinkElon MuskКибербезопасностьИнтернетТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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