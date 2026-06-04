Ворлдкоин: упущенная возможность на волне ИПО в сфере ИИ

·84·Экономика
Ворлдкоин: упущенная возможность на волне ИПО в сфере ИИ

Инвестиционная фирма Маелстром, основанная Артуром Хейсом, прогнозирует, что токен Ворлдкоин (ВЛД) может вырасти до $5 в ближайшие месяцы. По мнению экспертов, ВЛД служит главным отражением бурного роста сферы искусственного интеллекта (ИИ) на крипторынке. Исследователь Маелстром Лукас Рупперт отмечает, что, хотя рынок стоит на пороге крупнейших ИПО в этой отрасли, он упускает из виду самый очевидный прокси-актив. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком .

В настоящее время бум ИИ в США достигает своего пика. Компания OpenAI планирует выход на биржу в сентябре 2026 года, конфиденциально подав проспект ИПО в СЭК. Компания намерена привлечь $60 млрд при оценке в $1 трлн. В то же время ее конкурент Anthropic также подал документы на ИПО с оценкой в $965 млрд. Подобные процессы способствовали достижению индексом С&П 500 рекордных уровней.

Ворлдкоин — проект, основанный главой OpenAI Сэмом Альтманом, целью которого является создание глобальной системы цифровой идентификации для отличия людей от ИИ-ботов. Несмотря на тенденцию к снижению цены ВЛД с февраля, аналитики ожидают, что изменения в графике разблокировки токенов и крупные покупки станут катализатором резкого роста цены.

По словам Рупперта, падение цен было вызвано закрытыми сделками в марте, но это временное явление. Если такие компании, как Эигхтко (ОРБС), совершат покупки за счет наличных средств на своем балансе, вынуждая закрывать короткие позиции на рынке, это может привести к цепной реакции роста цен.

WorldcoinOpenAIКриптовалютаИнвестицииИскусственный Интеллект
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Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

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