Семиместный Skoda Пеак: опубликованы первые изображения нового флагманского кроссовера

Чешский автопроизводитель Skoda официально представил дизайнерские эскизы своего нового флагмана — кроссовера Пеак. Этот семиместный электромобиль, анонсированный перед презентацией 23 июня на юге Франции, воплощает новую философию дизайна бренда «Модерн Солид». Ожидается, что автомобиль составит конкуренцию таким моделям, как Peugeot Э-5008 и Mercedes-Benz ГЛБ Электрик. Об этом сообщает Аутокар.ко.ук сообщает .

Экстерьер Skoda Пеак выделяется характерными Т-образными светодиодными фарами, решеткой радиатора под названием «Теч-Дек Факе» и массивными бамперами. По словам главы отдела дизайна Карла Нойхольда, четкие линии и сбалансированные пропорции придают автомобилю современный и уверенный облик. Длина кроссовера составляет 4,9 метра, что на 250 мм больше нынешней модели Эняк и на 110 мм длиннее версии Кодиак с ДВС.

Технически модель Пеак базируется на платформе МЭБ концерна Volkswagen Груп. Тестовая версия оснащена электродвигателем мощностью 282 л.с. и аккумулятором емкостью 86 кВт·ч, что обеспечивает запас хода более 610 км (380 миль) на одном заряде. Также будут доступны двухмоторная версия 90Кс мощностью 295 л.с. и базовая модификация «60» с двигателем 201 л.с. и батареей 59 кВт·ч.

Предполагаемая цена нового электромобиля составит от 50 000 до 60 000 фунтов стерлингов. Это значительно дешевле конкурентов, таких как Kia EV9 и Volvo ЭКс90. Выход Skoda Пеак на рынок запланирован на конец лета, что станет одним из важнейших шагов в стратегии электрификации бренда.