Какие темы доминировали в эфире федеральных телеканалов?

·61·Мир
Какие темы доминировали в эфире федеральных телеканалов?

В настоящее время внимание мирового сообщества и СМИ приковано к неожиданным событиям. Последние инциденты в Санкт-Петербурге и их освещение в местных СМИ находятся в центре внимания международных аналитиков. В частности, подача этой темы на крупнейших центральных телеканалах страны имела свои особенности.

Ведущие государственные СМИ России, включая телекомпании «Россия 1», «Первый канал» и «НТВ», предпочли обойти стороной сообщения об атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в окрестностях Санкт-Петербурга в своих утренних и дневных новостных выпусках.

В основных информационных программах, вышедших в эфир с 08:00 до 15:00, на первый план вышли совершенно другие события. В частности, центральное место в новостной ленте заняли следующие темы:

  • Встречи в рамках престижного Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ);

  • Подробности атаки на пассажирский автобус в населенном пункте Енакиево;

  • Продолжающиеся ожесточенные военные столкновения на Ближнем Востоке.

Что произошло в Санкт-Петербурге? Заявления сторон

В связи с данной атакой официальные лица Украины и России выдвигают различные версии и заявления. В частности, президент Украины Владимир Зеленский в своем заявлении подчеркнул, что целью удара был выбран «нефтяной терминал в Санкт-Петербурге». Кроме того, представители Вооруженных сил Украины распространяют информацию о том, что в районе Кронштадта загорелся военный корвет «Бойкий», на котором проводились ремонтные работы.

Официальная реакция: Согласно официальным данным губернатора Санкт-Петербурга, атака дронов была направлена на инфраструктурные объекты в Кронштадтском, Кировском и Красносельском районах. В результате инцидента четыре человека получили ранения различной степени тяжести, повреждено несколько зданий и сооружений. Однако официальные круги России не подтвердили сообщения о повреждении местного нефтяного терминала.

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Санкт-ПетербургРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийРоссия-1НТВКронштадт
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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