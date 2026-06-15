Шокирующее состояние в Индии: мужчина живет стоя уже 5 лет (Видео)

·0·Мир
Шокирующее состояние в Индии: мужчина живет стоя уже 5 лет (Видео)

Индус Даулат Гири Джи Махарадж живет, не садясь ни на минуту уже пять лет, стремясь к духовному очищению и приближению к богу Шиве. Об этом сообщает Тааза ТВ.

Он следует древней духовной практике «кхада тапасья». Согласно обету, он должен прожить стоя 12 лет подряд. По индуистским традициям, такое суровое аскетическое подвижничество дарует духовную силу и помогает приблизиться к божеству.

С момента начала практики Махарадж ни разу не сидел и не вытягивал ноги. Даже спит он стоя. Для этого ему помогает специальное опорное устройство, поддерживающее равновесие.

Однако многолетнее физическое давление серьезно сказалось на его здоровье. Ноги сильно отекли и почернели, а кровообращение значительно ухудшилось.

Несмотря на это, он остается верен своей клятве. Волонтеры при местном храме регулярно следят за его состоянием, нанося на ноги целебные мази и обеспечивая необходимый уход.

Сообщается, что для полного завершения этой духовной практики Даулату Гири Джи Махараджу предстоит простоять еще семь лет.

Даулат Гири Джи МахараджИндияШиваTaaza TV
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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