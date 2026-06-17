Дело узбекистанки, завернутой в стрейч-пленку, закрыто: убийца приговорен к пожизненному

·237·Мир
Дело узбекистанки, завернутой в стрейч-пленку, закрыто: убийца приговорен к пожизненному

Турецкий любовник Метин Капусуз, убивший 63-летнюю гражданку Узбекистана Динару Алью Уркосимову и завернув её тело в стрейч-пленку, был приговорен к пожизненному заключению в усиленном режиме. Об этом сообщили турецкие СМИ.

Как стало известно, ужасающее преступление произошло 21 июня 2025 года в районе Эсенлер провинции Чанаккале. Родственники погибшей, не получавшие от нее вестей в течение трех дней, обратились в полицию.

Когда сотрудники правоохранительных органов прибыли по адресу ее проживания, дверь открыл 48-летний Метин Капусуз, который был ее возлюбленным. В ходе обыска в запертой комнате для массажа было обнаружено бездыханное тело Динары Альи Уркосимовой. После этого он был задержан на месте происшествия и взят под стражу.

По итогам следствия обвиняемому было предъявлено обвинение по статье «умышленное убийство женщины». На судебном заседании, состоявшемся 12 июня 2026 года, Метин Капусуз отрицал свою вину.

В своей защитительной речи он заявил: «Я её не убивал. Только завернул после смерти и удалил данные в своем телефоне».

Однако суд, изучив материалы дела и улики, пришел к выводу, что его вина полностью доказана, и, не применив никаких смягчающих обстоятельств, назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы в усиленном режиме.

Динара Аля УркосимоваМетин КапусузТурцияЧанаккалеЭсенлер
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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