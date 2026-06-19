Курьер, зарабатывавший миллионы на сдаче экзаменов за студентов, осужден

В Великобритании курьер Amazon, который зарабатывал около 3,1 миллиона долларов (2,4 миллиона фунтов стерлингов), сдавая экзамены и выполняя учебные работы за студентов, был приговорен к трем годам лишения свободы. Об этом сообщила BBC.

Согласно данным, 43-летний Шахид Аднан, имеющий степень доктора философии (ФД), работал курьером и за деньги оказывал студентам различные услуги.

В частности, он выполнял тесты, писал курсовые работы, а за некоторые задания брал до 18 тысяч долларов.

Эта преступная схема была случайно раскрыта в 2023 году. Одна из студенток передала преподавателю флешку с курсовой работой. В ходе стандартной проверки преподаватель обнаружил на устройстве логины и пароли для входа в университетскую систему.

Это позволяло Шахиду Аднану заходить в систему от имени студентов и выполнять их учебные задания.

В ходе следствия полиция изъяла из его дома большое количество наличных денег. Также выяснилось, что на банковских счетах хранилось более 3,1 миллиона долларов.

По предварительным данным, курьер мог выполнять учебные работы как минимум для 124 студентов, обучающихся в университетах разных стран мира.

В настоящее время по данному делу продолжаются дополнительные следственные действия.