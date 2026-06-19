Рождаемость в Казахстане резко упала, новый рекорд

·2·Мир

Уровень рождаемости в Казахстане продолжает снижаться. В первом квартале 2026 года в стране родилось 74,1 тысячи детей — это самый низкий показатель за последние 20 лет.

Показатель снизился на 4,2% по сравнению с прошлым годом. По сравнению с 2021 годом падение еще более резкое — тогда на свет появилось 100,5 тысяч детей.

Снижение охватило как города, так и села: в городах зафиксировано падение на 2,3%, в сельской местности — на 7,2%.

Среди регионов самый высокий показатель отмечен в Туркестанской области, самый низкий — в северных областях.

Аналитики связывают эту ситуацию с глобальными демографическими изменениями и подчеркивают необходимость пересмотра социальной политики в стране.

КазахстанТуркестанская область
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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