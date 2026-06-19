Исполнение песни без хиджаба обернулось для певицы 74 ударами плетью

Иранская певица Парасту Ахмади и восемь членов её команды были приговорены к 74 ударам плетью. Причиной стало выступление певицы в прямом эфире в 2024 году без хиджаба. Об этом сообщило издание Те Гуардиан.

Сообщается, что обвиняемые были признаны виновными в создании и распространении «бесстыдного и аморального контента». Суд по уголовным делам провинции Кум, помимо ударов плетью, запретил им покидать Иран в течение двух лет, а также запретил заниматься творческой деятельностью в этот период.

В декабре 2024 года 29-летняя певица исполнила в прямом эфире песню «Az Куне Джаванане Ватан» («Кровь молодежи родины») без хиджаба, и это видео широко разошлось в социальных сетях.

Вскоре после этого певица и несколько музыкантов были задержаны на короткий срок, а затем освобождены. В то же время власти Ирана начали официальное расследование по факту публикации видео.

Данное выступление Парасту Ахмади было просмотрено на платформе YouTube почти три миллиона раз.

Бахор Гандихари, директор по связям с общественностью Центра прав человека в Иране (базируется в США), прокомментировала это решение, отметив, что данное наказание в очередной раз демонстрирует неизменность ситуации с правами человека в Иране.

Кроме того, адвокат по правам человека Муин Хазаели заявил, что исполнение песен, музыкальные выступления или создание произведений женщинами не определены как преступление в законодательстве Ирана.